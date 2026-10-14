धुएं में उड़ेगी धुरंधर, टॉक्सिक का होगा बुरा हाल; 'थलाइवा' की Jailer 2 ओपनिंग डे पर कमाई से रचेगी इतिहास?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार 3 साल के इंतजार के बाद जेलर फिल्म का सीक्वल यानी जेलर 2 (Jailer 2) लेकर आ रहे हैं। वेटरन साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म होने के नाते इसको लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और जेलर 2 की एडवांस बुकिंग बंपर तरीके से चल ही है।

इस बीच जेलर पार्ट 2 के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रीडक्शन सामने आ गया है, जो ये इशारा कर रहा है कि थलाइवा की ये फिल्म धुरंधर और टॉक्सिक के पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

जेलर 2 पहले दिन करेगी कमाल 15 अक्टूबर गुरुवार के दिन रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। जिसका अंदाजा जेलर 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अब तक रिलीज से पहले एडवांस में जेलर 2 ने 80 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है।

जिन्होंने क्रमश: रिलीज के पहले दिन इंडिया में ग्रॉस 145 करोड़ और ग्लोबली 150 करोड़ का कारोबार किया था। इस तरह से फिलहाल जेलर 2 को लेकर हाइप बनी हुई है, उससे लग रहा है कि रजनीकांत की मूवी एक नया इतिहास रचती दिख सकती है। हालांकि, कमाई के ये आंकड़े फिलहाल सिर्फ पूर्वानुमान हैं।