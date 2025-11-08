Haq Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन इमरान-यामी की फिल्म ने की धांसू कमाई, जमकर हुई नोटों की बारिश
Haq Box Office Collection Day 2: इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म हक 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म शाहबानो केस पर आधारित है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती दी थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में हलचल मचाने वाले शाहबानो मामले पर बनी फिल्म हक 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को रिलीज ना करने के लिए शाहबानो की फैमिली ने मांग उठाई थी हालांकि इसके बावजूद फिल्म रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
सैकनिल्क के मुताबिक इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये से खाता खोला। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने बढ़त दिखाते हुए 3.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किय है। इसी के साथ फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 4.86 करोड़ रुपये हो गया है। हक की शनिवार को हिंदी में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 16.28 प्रतिशत रही। जिसमें मॉर्निंग शो में 7.66 प्रतिशत, आफ्टरनून शो 17.46 प्रतिशत और इवनिंग शो में 23.71 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही।
हक डे वाइज कलेक्शन
डे 1 (शुक्रवार)- 1.75 करोड़ रुपये
डे 2 (शनिवार)- 3.11 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन- 4.86 करोड़ रुपये
दमदार कहानी थिएटर में खींच रही ऑडियंस
हालांकि हक को पहले दिन ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन फिल्म के दमदार प्रदर्शन, प्रभावशाली कहानी और माउथ पब्लिसिटी ने माहौल बदलना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि हक के दूसरे दिन दर्शकों की संख्या और कमाई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।
इमोशनल है शाहबानो की स्टोरी
इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म में अब तक की उनकी सबसे जबरदस्त जोड़ी ने साथ काम किया है। सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित हक एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव का वादा करती है जो कोर्टरूम ड्रामा और इमोशन से भरपूर है। फिल्म के ट्रेलर ने अपने दमदार डायलॉग और शाहबानो की इमोशनल स्टोरी ने पहले ही चर्चा बटोर ली।
