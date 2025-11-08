Haq Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन इमरान-यामी की फिल्म ने की धांसू कमाई, जमकर हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में हलचल मचाने वाले शाहबानो मामले पर बनी फिल्म हक 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म को रिलीज ना करने के लिए शाहबानो की फैमिली ने मांग उठाई थी हालांकि इसके बावजूद फिल्म रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 सैकनिल्क के मुताबिक इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये से खाता खोला। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने बढ़त दिखाते हुए 3.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किय है। इसी के साथ फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 4.86 करोड़ रुपये हो गया है। हक की शनिवार को हिंदी में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 16.28 प्रतिशत रही। जिसमें मॉर्निंग शो में 7.66 प्रतिशत, आफ्टरनून शो 17.46 प्रतिशत और इवनिंग शो में 23.71 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही।