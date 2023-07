Box Office Report: प्रभास की आदिपुरुष और कार्तिक की ZHZB का खेल हुआ खत्म, चंद रुपयों में पहुंचीं फिल्म की कमाई

Box Office Report प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदिपुरुष का बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म होता नजर आ रहा है। फिल्म की कमाई 50 लाख से भी नीचे चली गई है। कुछ ऐसा ही हाल है विक्की कौशल और सारा अली खान की जरा हटके जरा बचके का भी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांस ले रही हैं।

Box Office Report, Prabhas kriti sanon Adipurush and Karthik aaryan Zara Hatke Zara Bachke

नई दिल्ली, जेएनएन। Box Office Report of Adipurush & Zara Hatke Zara Bachke: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी फिल्म सत्य प्रेम की कथा में धमाल मचा रही है। इसके जबरदस्त कलेक्शन की बीच आदिपुरुष और जरा हटके जरा बचके का शो थम सा गया है। सिनेमाघरों में इन दोनों ही फिल्मों के शो कम हो गए हैं और साथ ही कमाई भी। आदिपुरुष का कलेक्शन तो करोड़ों से कब का लाखों में पहुंच चुका है। Adipurush Box Office Collection Day 20 निर्देशक ओम राउत की आदिपुरुष, 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक होने के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर जादू चलाने में नाकाम रही। हालांकि इस फिल्म ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन ट्रेड रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रभास-स्टारर ने कई क्षेत्रों में मुनाफा नहीं कमाया है। अब, ऐसा लग रहा है कि आदिपुरुष सिनेमाघरों में अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ गई है। आदिपुरुष का खेल हुआ खत्म आदिपुरुष की रिलीज के 20 दिन पूरे हो चुके हैं और शुरुआती वीकेंड के बाद, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तो लग रहा है कि फिल्म के सिनेमाघरों से हटाने की नौबत आ गई है। 20वें दिन के शुरुआती अनुमानों से पता चला कि फिल्म ने भारत में लगभग 20 लाख रुपये की शुद्ध कमाई की है। इसके साथ ही आदिपुरुष का कलेक्शन 286.46 करोड़ हो गया है। Zara Hatke Zara Bachke Collection Day 34 जरा हटके जरा बचके ने सिनेमाघरों में 34 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही फिल्म की कमाई देशभर में 85.79 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 34वें दिन इसने 35 लाख की कमाई की और कुल कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 85.79 करोड़ तक पहुंच गया है। इस रॉम कॉम के दिन भी मूवी हॉल में पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में करण जौहर की एक और रोमांटिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है।

