Avengers Endgame: Encore ने तोड़ा 'अवतार' का 17 साल पुराना रिकॉर्ड, री-रिलीज में रचा इतिहास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड फिल्मों को लेकर भारतीय सिनेप्रेमियों में काफी क्रेज नजर आता है। खासतौर पर वह फिल्म मार्वल स्टूडियोज की तो ये क्रेज दोगुना हो जाता है। ऐसा ही कुछ कमाल हाल ही में रिलीज होने वाली एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर (Avengers Endgame: Encore) को लेकर देखने को मिला है।

जिसने भारत के अलावा दुनियाभर में कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है और अब एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर ने री-रिलीज के मामले में सबसे अधिक कारोबार करने के मामले में अवतार मूवी को पछाड़ दिया है। एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर ने रचा इतिहास 25 सितंबर को एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर को री-रिलीज वर्जन के आधार पर दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा से रिलीज के मामले में अब तक एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर ने दुनियाभर में 123 मिलियन डॉलर का कारोबार किया है, जो भारतीय मुद्रा के आधार पर 12 हजार करोड़ से अधिक की कमाई है।

बता दें कि साल 2009 में रिलीज होने वाली अवतार को पांच बार सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया था और उसने कुल मिलाकर वर्ल्डवाइड 2.923 बिलियन डॉलर की कमाई की थी, जोकि भारतीय रुपये के आधार पर 24 हजार 350 करोड़ के करीब की धनराशि बैठती है। इस लिहाज से एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इकलौती फिल्म बन गई है।