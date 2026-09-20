Avengers: Endgame Encore ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, क्या बॉक्स ऑफिस पर हिला पाएगी 'हनुमान अंश' का सिंहासन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म ने पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है।

पहले दिन के लिए कितने बिके टिकट्स?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर (Avengers: Endgame Encore) ने सिर्फ पहले दिन के लिए पीवीआर इनोक्स और Cinepolis जैसी बड़ी सिनेमा चेन में लगभग 35,000 टिकट बेचे हैं। इस सुपरहीरो फिल्म के लिए ओपनिंग वीकेंड में कुल मिलाकर लगभग 1,25,000 टिकट एडवांस में बुक हुए हैं, जिनमें से लगभग 50,000 टिकट पहले दिन के लिए हैं। इस तरह, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लगभग 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रीडिक्शन अभी एक हफ्ता बाकी है, ऐसे में एडवांस बुकिंग के ये आंकड़े आमतौर पर ओपनिंग डे पर लगभग 20 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह कोई नई फिल्म नहीं बल्कि दोबारा रिलीज हो रही फिल्म है, इसलिए आखिर में इसकी रफ्तार उतनी तेज होने का अनुमान नहीं है।

भारत में किस हॉलीवुड फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई? 2019 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम', अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म थी। लेकिन इसके बाद 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' और हाल ही में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने इसे पीछे छोड़ दिया है। अब एंडगेम की एडवांस बुकिंग देखते हुए कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या यह अपना मुकाम वापस हासिल कर पाएगी?