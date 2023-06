Adipurush Worldwide Box Office Day 10: इंडिया में फेल, वर्ल्डवाइड पास हुई 'आदिपुरुष', 500 करोड़ से बस इतनी दूर

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Worldwide Box Office Day 10: प्रभास और कृति सेनन स्टारर 'आदिपुरुष' का जब टीजर रिलीज हुआ था, तभी से फिल्म पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म ने 16 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।

एडवांस बुकिंग में अच्छी कमाई करने वाली इस फिल्म ने पहले ही वीकेंड में वर्ल्डवाइड और इंडिया में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन वीकडेज पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में गिरावट आई।

हालांकि, इसके बावजूद वर्ल्डवाइड ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है और जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, ये जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।

प्रभास और कृति सेनन स्टारर 'आदिपुरुष' वर्ल्डवाइड काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएस तक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा है। पहले दिन दुनियाभर में 140 करोड़ कमाने वाली ओम राउत के निर्देशन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म ने 10 दिनों में ही 450 करोड़ कमा लिए हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो इंडिया में जहां फिल्म को 7000 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, तो वहीं ओवरसीज इस फिल्म को 3000 स्क्रीन्स मिली। आदिपुरुष की टोटल स्क्रीनिंग 10 हजार के आसपास थी। दूसरे दिन ओवरसीज में 240 करोड़, तीसरे दिन 340 करोड़ और चौथे करोड़ फिल्म ने 375 करोड़ और पांचवें दिन 395 करोड़ की कमाई की थी।

