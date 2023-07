Adipurush Box Office Collection day 15: आदिपुरुष की जल्द होगी सिनेमाघरों से छुट्टी? लगातार घट रही मूवी की कमाई

Adipurush Box Office Collection day 15 आदिपुरुष को लेकर कहा जा रहा है कि अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 700-800 करोड़ तक का कलेक्शन नहीं करती है तो फिल्म फ्लॉप ही माना जाएगा। इतना ही नहीं लोगों ने तो अभी से फिल्म को डिजास्टर कहना शुरू कर दिया है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई काफी कम रही है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Box Office Collection Day 15: निर्देशक ओम राउत की महान कृति 'आदिपुरुष", पिछले साल से ही विवादों में छाई हुई है। फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने दो हफ्ते पूरे कर लिए और बॉक्स ऑफिस पर इसका खेल लगभग खत्म हो चुका है। पहले हफ्ते में तो आदिपुरुष ने फिर भी जैसे-तैसे करके कमाई खींच ली, लेकिन अब दूसरे हफ्ते में ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से धड़ाम हुई है। फिल्म की कमाई घटकर लाखों में भी पहुंच गई थी और ये किसी सदमे की तरह है। आदिपुरुष की होने वाली है छुट्टी? आदिपुरुष 16 जून को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही थी। भारत में 216 करोड़ के कलेक्शन के साथ पहले वीकेंड में अच्छी कमाई करने के बाद, मेकर्स ने सोमवार को हनुमान के संवाद में बदलाव किए। बावजूद इसके इसे दूसरे हफ्ते में दर्शक नहीं मिले। अब 29 जून को रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा इसे तगड़ी टक्कर दे रही है। दूसरे हफ्ते में बेहद कम रही कमाई सत्यप्रेम की कथा ने पहले दिन 9.25 करोड़ की कमाई करके साबित कर दिया है कि अब आदिपुरुष और जरा हटके जरा बचके के लिए सिनेमाघरों में कोई जगह नहीं है। प्रभास स्टारर फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 90% से अधिक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की और बहुत ही औसत कमाई की। सभी वर्जन में 22.50 करोड़ का नेट कलेक्शन। 221 करोड़ के शानदार शुरुआती वीकेंड को देखते हुए पहले सप्ताह में 260 करोड़ का नेट कलेक्शन अपने आप में काफी अच्छे आंकड़े थे। फ्लॉप होने की तरफ तेजी से बढ़ रही आदिपुरुष रिलीज के 15वें दिन, यानी शुक्रवार को आदिपुरुष ने एक करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आदिपुरुष का कलेक्शन 283.33 करोड़ हो गया है। इतने बड़े बजट की फिल्म से ऐसी कमाई की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आदिपुरुष फ्लॉप होने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। 15वें दिन कमाए इतने करोड़ आदिपुरुष विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसने बहुत ही कम कमाई की। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 54 करोड़ का कलेक्शन किया है दूसरे हफ्ते में। लाइफटाइम कलेक्शन 400-415 करोड़ तक रहने की उम्मीद की जा रही है।

