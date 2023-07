72 Hoorain Box Office Collection: संडे को पस्त हुई 'आतंकवाद' पर बनी '72 हूरें', किया बस इतना कलेक्शन

72 Hoorain Box Office Collection Day 3 संजय पूरन चौहान की निर्देशित फिल्म 72 हूरें को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। इन तीन दिनों में फिल्म ने बहुत कम कमाई की है खासकर रविवार को जिससे मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं। यहां जानिए आतंकवाद पर बनी 72 हूरें ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है।

Sanjay Puran Singh movie 72 Hoorain Box Office Collection day 3. Photo- Twitter

Your browser does not support the audio element.

HighLights संडे को '72 हूरें' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल लाखों में सिमटी संजय पूरन सिंह की '72 हूरें' जानें '72 हूरें' ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। 72 Hoorain Box Office Collection Day 3: 'द केरल स्टोरी' की तरह जिस फिल्म को सबसे ज्यादा विवाद झेलना पड़ा, वो '72 हूरें' है। टीजर और ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर मामला गरमाया हुआ था। हालांकि, अब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गई है, लेकिन दर्शकों को खींच पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। 7 जुलाई 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई '72 हूरें' हुई। इस हफ्ते ज्यादा फिल्में बड़े पर्दे पर नहीं आईं, इसके बावजूद '72 हूरें' दर्शकों को थिएटर्स में नहीं खींच पाई। ओपनिंग कलेक्शन बहुत कम रहा। उम्मीद शनिवार-रविवार से की जा रही थी, लेकिन वीकेंड पर भी रफ्तार बहुत धीमी रही। आइए, बताते हैं कि फिल्म ने तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया। 72 हूरें का तीसरे दिन का कलेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म मेकर संजय पूरन सिंह (Sanjay Puran Singh) की फिल्म '72 हूरें' का हाल वीकेंड पर भी बेकार रहा। रविवार को फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोत्तरी तो हुई, लेकिन कुछ खास नहीं। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, रविवार को मूवी ने सिर्फ 47 लाख रुपये की कमाई की है। हालांकि, सही आंकड़े कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। 72 हूरें का कुल कलेक्शन शुक्रवार को बड़े पर्दे पर आई '72 हूरें' का ओपनिंग डे का कलेक्शन बहुत ज्यादा ही सुस्त रहा। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 35 लाख रुपये की कमाई की थी। दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़ा और फिल्म ने शनिवार को 45 लाख रुपये का कारोबार किया। तीन दिनों में ये फिल्म सिर्फ 1.26 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई है। क्या है 72 हूरें की कहानी? '72 हूरें' की कहानी आतंकवाद और आतंकवादी पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे मासूमों को बहलाया-फुसलाया जाता है और उन्हें आतंकवाद में धकेला जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट में बनी '72 हूरें' मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया के बम ब्लास्ट के पीछे की कहानी बयां करती है। फिल्म बताती है कि कैसे आतंकवादी ऐसा करवाने के लिए मासूमों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें बहलाते हैं कि अगर वे ये करेंगे तो उन्हें '72 हूरें' में जन्नत नसीब होगी। फिल्म में आमिर बशीर, राशिद नाज, पवन मल्होत्रा और अशोक पाठक जैसे सितारे अहम किरदार में हैं।

Edited By: Rinki Tiwari