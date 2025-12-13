Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की करती क्या है? Gauahar Khan से शादी के समय Zaid Darbar से पूछा गया ये सवाल, एक्टर ने अब किया खुलासा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    जैद दरबार (Zaid Darbar) और गौहर खान ने रश्मी देसाई के पॉडकास्ट में खुलासा किया कि शादी से पहले जैद के परिवार ने गौहर के पेशे के बारे में सव ...और पढ़ें

    Hero Image

    जैद दरबार और गौहर खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेलेब्रिटीज के रिश्ते और पारिवारिक समीकरण हमेशा से ही फैंस की दिलचस्पी का विषय रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। वहीं अगर इसमें कुछ मिल जाए तो दर्शकों को और भी आनंद आता है। लेकिन आपको बता दें कि सेलेब्स की दुनिया चाहे कितनी भी ग्लैमरस क्यों न लगे, आम पारिवारिक मामले हर जगह मौजूद होते हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा हम आज आपको बताने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में, जैद दरबार और गौहर खान ने रश्मी देसाई के पॉडकास्ट 'रश्मी के दिल से दिल तक' में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि गौहर से शादी करने से पहले जैद को अपने परिवार के कुछ सवालों के जवाब देने पड़े थे। यह बातचीत जैद के पिता इस्माइल दरबार द्वारा एक अन्य इंटरव्यू में गौहर के पेशे पर टिप्पणी करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आई है।

    घरवालों ने क्या किया सवाल?

    बातचीत के दौरान जैद ने बताया कि उनके परिवार ने उनसे उनकी पत्नी के प्रोफेशन के बारे में पूछा था कि वो क्या करती हैं। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि शादी में उन्हें बेहतर समझ आ जाएगा, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे इस विषय पर और कोई सवाल नहीं चाहते। उन्होंने रश्मी से कहा, “उन्होंने (मेरे परिवार वालों ने) मुझसे पूछा कि लड़की क्या करती है। मैंने उनसे कहा, ‘मैं आपको बता रहा हूं, मेरी शादी में आइए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं।’ मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे इस बारे में सवाल करे। मैंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी।”

    यह भी पढ़ें- Gauahar Khan ने झेला मिसकैरिज का दर्द, हाल ही में किया था दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान

    Gauhar (1)

    इस्माइल दरबार ने पहले भी की थी ऐसे ही बात

    बता दें कि कुछ समय पहले इस्माइल दरबार ने विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने गौहर के अभिनय के बारे में खुलकर चर्चा की थी। उन्होंने खुद को एक रूढ़िवादी परिवार का सदस्य बताया जो किसी भी सेंसुअल सीन को नापसंद करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गौहर अब परिवार का हिस्सा हैं और परिवार के सदस्य के रूप में वे उनकी प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, लेकिन अंततः, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके प्रोफेशनल फैसलों पर अंतिम निर्णय जैद का ही होता है।

    यह भी पढ़ें- 'आवेज दरबार के नाच से...', Gauahar Khan के ससुर के अटपटे बयान पर भड़के यूजर्स, नगमा को भी दी नसीहत