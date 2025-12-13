लड़की करती क्या है? Gauahar Khan से शादी के समय Zaid Darbar से पूछा गया ये सवाल, एक्टर ने अब किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेलेब्रिटीज के रिश्ते और पारिवारिक समीकरण हमेशा से ही फैंस की दिलचस्पी का विषय रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। वहीं अगर इसमें कुछ मिल जाए तो दर्शकों को और भी आनंद आता है। लेकिन आपको बता दें कि सेलेब्स की दुनिया चाहे कितनी भी ग्लैमरस क्यों न लगे, आम पारिवारिक मामले हर जगह मौजूद होते हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा हम आज आपको बताने वाले हैं।

हाल ही में, जैद दरबार और गौहर खान ने रश्मी देसाई के पॉडकास्ट 'रश्मी के दिल से दिल तक' में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि गौहर से शादी करने से पहले जैद को अपने परिवार के कुछ सवालों के जवाब देने पड़े थे। यह बातचीत जैद के पिता इस्माइल दरबार द्वारा एक अन्य इंटरव्यू में गौहर के पेशे पर टिप्पणी करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आई है।