Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एलिमनी अमाउंट को लेकर Dhanashree Verma पर चहल का करारा वार, बहन ने भी साधा एक्स भाभी पर निशाना!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। युजवेंद्र का उनकी वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से अलग हो गए है। धनश्री और युजवेंद्र का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब लीजिए चहल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एलिमनी अमाउंट को लेकर बात की गई थी। इसके अलावा चहल की बहन ने भी धनश्री पर निशाना साधा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    धनश्री वर्मा पर चहल ने मारा ताना!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। युजवेंद्र का उनकी वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से अलग हो गए है। धनश्री और युजवेंद्र का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। धूमधाम से शादी करने वाले धनश्री और युजवेंद्र ने तलाक के बाद एक-दूसरे पर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगाए, इसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों के फैंस एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब हाल ही में युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री वर्मा पर निशाना साधा है तो वहीं चहल ने भी धनश्री पर ऐसा कटाक्ष किया है, कि देखने वाले देखते रह गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal23)

    धनश्री को लेकर बोलीं केना द्विवेदी
    दरअसल हाल ही में भाई दूज के मौके पर युजवेंद्र चहल की बहन केना द्विवेदी (Kena Dwivedi) ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इस पोस्ट में केना द्विवेदी ने बताया है कि, उनके भाई युजवेंद्र महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। केना द्विवेदी ने पोस्ट में लिखा है कि, 'कई बार एक रिश्ता खून से ही नहीं लिखा होता लेकिन इसमें एक वादे की मुहर होती है, ये वादा होता है सुरक्षा का। मैं जानती हूं कि, आप एक ऐसे इंसान हो, जो सच में महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, उनकी कदर करता है, जो हर महिला को मैम कहकर बुलाता है और उनसे ऐसे ही बात करता है, जो अपने इर्दगिर्द हर इंसान के सम्मान को बरकरार रखता है और जब दुनिया बुरी हो जाए तो चुप रहना पसंद करता है। जब मैं गुस्सा भी हो जाती और पूछती हूं कि, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो हमेशा तुमने मुझे याद दिलाया है कि, चुप्पी बहुत दमदार होती है, इससे सब ठीक हो जाता है।' इसके साथ ही आगे केना ने कहा कि, जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें पता है कि आप का कैरेक्टर क्या है, वो लोग आपके आसपास जब रहते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैंने आपसे जो भी सीखा है उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।'

    यह भी पढ़ें- कई बड़े स्टार्स ने किया परमीत सेठी का करियर बर्बाद? अर्चना पूरण सिंह के पति से जलते थे हीरो!

     

    एलिमनी अमाउंट को लेकर युजवेंद्र ने धनश्री पर मारा ताना
    इधर हाल ही में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है या ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेटर ने अपनी धनश्री पर जमकर ताना मारा है। दरअसल युजवेंद्र ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। ये पोस्ट कोर्ट के फैसले का है, जिसका स्क्रीनशॉट युजवेंद्र ने शेयर किया। इस फैसले में लिखा था कि, आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियां अपने पतियों से कोई पैसा या एलिमनी अमाउंट की डिमांड नहीं करती हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए चहल ने लिखा कि, मां खसम खाओ कि इस फैसले से पलटोगे नहीं। अब भले ही बाद में युजवेंद्र ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया हो लेकिन तब तक तो ये आग की तरह वायरल हो गया। लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इंटरनेट पर फैला दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या वाकई में युजवेंद्र ने ये शेयर करके धनश्री वर्मा पर निशाना साधा है या फिर कोर्ट के फैसले की तारीफ चहल कर रहे हैं। अब जो भी फिलहाल तो चहल का ये पोस्ट खूब वायरल है।

    यह भी पढ़ें- कोर्ट ने Dev Anand के काले कपड़ों पर लगाया था बैन, कभी उन्हें देख छत से कूद जाती थीं लड़कियां!