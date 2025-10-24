एलिमनी अमाउंट को लेकर Dhanashree Verma पर चहल का करारा वार, बहन ने भी साधा एक्स भाभी पर निशाना!
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। युजवेंद्र का उनकी वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से अलग हो गए है। धनश्री और युजवेंद्र का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब लीजिए चहल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एलिमनी अमाउंट को लेकर बात की गई थी। इसके अलावा चहल की बहन ने भी धनश्री पर निशाना साधा है।
धनश्री को लेकर बोलीं केना द्विवेदी
दरअसल हाल ही में भाई दूज के मौके पर युजवेंद्र चहल की बहन केना द्विवेदी (Kena Dwivedi) ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इस पोस्ट में केना द्विवेदी ने बताया है कि, उनके भाई युजवेंद्र महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। केना द्विवेदी ने पोस्ट में लिखा है कि, 'कई बार एक रिश्ता खून से ही नहीं लिखा होता लेकिन इसमें एक वादे की मुहर होती है, ये वादा होता है सुरक्षा का। मैं जानती हूं कि, आप एक ऐसे इंसान हो, जो सच में महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, उनकी कदर करता है, जो हर महिला को मैम कहकर बुलाता है और उनसे ऐसे ही बात करता है, जो अपने इर्दगिर्द हर इंसान के सम्मान को बरकरार रखता है और जब दुनिया बुरी हो जाए तो चुप रहना पसंद करता है। जब मैं गुस्सा भी हो जाती और पूछती हूं कि, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो हमेशा तुमने मुझे याद दिलाया है कि, चुप्पी बहुत दमदार होती है, इससे सब ठीक हो जाता है।' इसके साथ ही आगे केना ने कहा कि, जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें पता है कि आप का कैरेक्टर क्या है, वो लोग आपके आसपास जब रहते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैंने आपसे जो भी सीखा है उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।'
Instagram story of Yuzvendra Chahal pic.twitter.com/ERwxRWGtIz— ︎ ︎venom (@venom1s) October 23, 2025
एलिमनी अमाउंट को लेकर युजवेंद्र ने धनश्री पर मारा ताना
इधर हाल ही में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है या ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेटर ने अपनी धनश्री पर जमकर ताना मारा है। दरअसल युजवेंद्र ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। ये पोस्ट कोर्ट के फैसले का है, जिसका स्क्रीनशॉट युजवेंद्र ने शेयर किया। इस फैसले में लिखा था कि, आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियां अपने पतियों से कोई पैसा या एलिमनी अमाउंट की डिमांड नहीं करती हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए चहल ने लिखा कि, मां खसम खाओ कि इस फैसले से पलटोगे नहीं। अब भले ही बाद में युजवेंद्र ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया हो लेकिन तब तक तो ये आग की तरह वायरल हो गया। लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इंटरनेट पर फैला दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या वाकई में युजवेंद्र ने ये शेयर करके धनश्री वर्मा पर निशाना साधा है या फिर कोर्ट के फैसले की तारीफ चहल कर रहे हैं। अब जो भी फिलहाल तो चहल का ये पोस्ट खूब वायरल है।
