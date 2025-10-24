एलिमनी अमाउंट को लेकर Dhanashree Verma पर चहल का करारा वार, बहन ने भी साधा एक्स भाभी पर निशाना!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। युजवेंद्र का उनकी वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से अलग हो गए है। धनश्री और युजवेंद्र का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। धूमधाम से शादी करने वाले धनश्री और युजवेंद्र ने तलाक के बाद एक-दूसरे पर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगाए, इसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों के फैंस एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब हाल ही में युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री वर्मा पर निशाना साधा है तो वहीं चहल ने भी धनश्री पर ऐसा कटाक्ष किया है, कि देखने वाले देखते रह गए हैं।

