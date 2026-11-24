एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूरज बड़जात्या एक बार फिर फैमिली ड्रामा लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya) काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म तीन दिन बाद सिनेमाघरों में आ रही है और इससे पहले ही फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है।

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और शरवरी (Sharvari) स्टारर फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया था। अब फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है जिसे 100/100 बताया गया। फिल्म का रिव्यू जानकर सूरज बड़जात्या भी भावुक हो गए।

अनुपम खेर की मां ने किया रिव्यू ये प्रेम मोल लिया का पहला रिव्यू किसी और ने नहीं, बल्कि अनुपम खेर (Anupam Kher) की मां दुलारी खेर (Dulari Kher) ने किया है। हाल ही में वह अपने बेटे अनुपम के साथ फिल्म देखने गईं और इसका वीडियो एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म देखने के बाद उनकी मां बहुत खुश नजर आईं और हैंड जेस्चर के साथ बताया कि फिल्म शानदार थी। उन्होंने सूरज बड़जात्या को भी गले लगाकर तारीफ की।