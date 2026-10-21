Ramayana का 'रावण' बनने के लिए क्यों राजी हुए 'रॉकी भाई'? रिलीज से पहले यश ने बताई असली वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केजीएफ फिल्म स्टार यश (Yash की आने वाली फिल्म का नाम रामायणम् है। इस माइथोलॉजिकल फिल्म में रावण का किरदार निभाने को लेकर यश लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मौजूदा समय में वह रामायणम् पार्ट-1 के प्रमोशन में लगे हुए हैं।

इस बीच रामायणम् (Ramayana) की रिलीज से पहले यश ये राज खोला है कि आखिर किस वजह से उन्होंने रावण का किरदार निभाने के लिए हामी भरी है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं- क्यों भरी रावण के रोल के लिए हामी इसलिए कहां रावण के रोल के लिए हां चार हजार करोड़ के बजट में बनी रामायणम् को फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा दो हिस्सा में लेकर आ रहे। यश ने फिल्म में रावण का रोल नमित के फिल्म को लेकर विजन को ध्यान में रखकर हां कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म कोई भी बना सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जिनमें वह जुनून होता है, समर्पण और पागलपन होता है।

मुझे ऑस्कर मिल रहे हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश को भी उस स्तर पर पहचान मिले और जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन मुझे खुशी होगी। मैंने उनसे इतना सुनते ही उनके साथ फिल्म करने की सोची। मैंने नमित से कहा कि चलो मैं रावण बनूंगा, मैं भी साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। देखा जाएगा क्या होगा।