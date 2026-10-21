'रामायणम्' न पसंद करने पर जेल में...', Ranbir Kapoor की फिल्म पर लेखक ने दिया शॉकिंग बयान; तानाशाही पर मारा ताना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 4000 करोड़ के बजट में बनी रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायणम् पार्ट 1 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बीते दिनों यश ने फैंस से ये गुजारिश की थी कि वह रामायणम् के विजुअल्स में कमियां न निकाले और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म को अपना पूरा समर्थन दें।



रामायणम् (Ramayana Part 1) में रावण का किरदार अदा करने वाले यश की इस टिप्पणी की अब शाहिद और अलीगढ़ जैसी फिल्मों के शानदार डायलॉग लिखने वाले राइटर ने आलोचना करते हुए इसे तानाशाही का संकेत बताया है और बहुत ही शॉकिंग बयान दिया है।

अपूर्वा बोले-'जेल में डाल देंगे तो हैरानी नहीं होगी' अपूर्वा असरानी ने यश (Actor Yash) के वायरल बयान के बाद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पोस्ट करते हुए लिखा, "अगर हमें नई रामायणम् को नापंसद करने, तेल की समस्या के समाधान के लिए थाली न बजाने और मंगलवार को चिकन बर्गर खाने के लिए तिहाड़ जेल में भी डाल दिया जाएगा, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। शायद सबसे ऊपरी नेता के भाषण के दौरान टीवी बंद करने पर भी ये हो सकता है।"

अपूर्वा ने आगे लिखा, "भारत बहुत ही तेजी के साथ तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। भारत का संविधान मजाक का पात्र बनकर रह गया है। अपनी आवाज उठाए, इससे पहले की एक मजाक और सवाल भी प्रतिशोध बन जाए।" उन्होंने यश के आग्रह को देश की समस्याओं के साथ जोड़कर फिल्म पर निशाना साधने की कोशिश की।

'छोटी-छोटी गलतियां मत निकालिएगा'-यश दरअसल, यश ने हैदराबाद में हुए रामायणम् के इवेंट पर फैंस से आग्रह किया था कि वह नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari के इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को साथ में मिलकर सपोर्ट करें, ना कि टेक्निकल गलतियां निकाले। अभिनेता ने कहा था, "अगर ऑडियंस इसे पसंद करेगी, तो इसके बारे में बात करेगी। प्लीज इसमें छोटी-छोटी गलतियां न निकाले, VFX और चीजें। ये मौका कई सालों तक दोबारा नहीं आएगा। अगर हम इन जैसे लोगों को खो देते हैं, तो हमें पीछे लौटना पड़ेंगा।"

अभिनेता ने आगे कहा, "इस फिल्म को पूरे खुले दिमाग के साथ देखना। इन्होंने बहुत ही साफ नीयत के साथ फिल्म बनाई है। सभी की आलोचनाओ को समझकर उसे सही करने की कोशिश की है। नितेश हमेशा अपना बेस्ट देते हैं।"