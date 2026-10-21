Ramayana की रिलीज से पहले बड़ा धमाका! इस राज्य में टैक्स फ्री हुई रणबीर कपूर की फिल्म, सीएम ने किया एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई शक नहीं है कि नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की रामायणम् (Ramayana: Part 1) इस साल की मच अवेटेड फिल्म में से एक है। 4000 करोड़ के बजट और धांसू वीएफएक्स के साथ बड़े स्केल पर बन रही इस माइथोलॉजिकल ड्रामा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं।

बीते दिन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश (Yash) ने कोलकाता के सेंट्रल पार्क में दशहरा के एक इवेंट में हिस्सा लिया जब पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की।

कई अन्य फिल्में भी हुई थीं टैक्स फ्री न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि 'रामायणम्' को राज्य में टैक्स-फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'रामायणम् फिल्म को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। 'द केरल स्टोरी', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' इन सभी को टैक्स-फ्री किया गया और यही बात रामायणम् पर भी लागू होगी।'

मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों के बारे में भी बात की और कहा कि आने वाले दिनों में दर्शक भगवान कृष्ण,अर्जुन और महाभारत पर बनी फिल्में देख सकेंगे। एडवांस बुकिंग में कितना हुआ कलेक्शन? उन्होंने कहा,'आने वाले दिनों में हम श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ-साथ महाभारत पर बनी फिल्में देखेंगे।' वहीं बात करें रामायणम् की एडवांस बुकिंग की तो फिल्म ने पहले दिन यानी 5 नवंबर के लिए 1.53 करोड़ रुपये के टिकट बेचे हैं। शहरों के हिसाब से एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में मुंबई सबसे आगे है। सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर इस फिल्म ने 63.32 लाख रुपये की कमाई की है।