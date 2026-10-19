Exclusive: 'रावण' यश ने खोला Ramayana के 4000 करोड़ का सीक्रेट, कहा- 'हमारे देश में लोग टांग खींचते हैं'
फिल्म 'रामायणम्' (Ramayana) की रिलीज डेट नजदीक आने पर रावण का किरदार निभा रहे यश ने फिल्म से जुड़ी अहम बातें साझा की हैं।
HighLights
यश ने 'रामायण' के 4000 करोड़ प्रोजेक्ट पर बात की
भारत में फिल्म प्रमोशन की चुनौतियों पर खुलकर बोले यश
5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी रामायणम्
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायणम्' को लेकर इस वक्त खूब चर्चा चल रही है। फिल्म की रिलीज डेट बिल्कुल नजदीक आ गई है।
ऐसे में मेकर्स भी फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म अपना जलवा दिखाने को तैयार है। अब हाल ही में फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारियां रॉकिंग स्टार यश ने साझा की है।
फिल्म को लेकर क्या बोले यश?
दरअसल फिल्म में रावण का का किरदार निभाने वाले यश (Rocking Star Yash) ने हाल ही में फिल्म को लेकर बताया कि वह इस फिल्म को इस वक्त कैसे देख रहे हैं।
यश ने फिल्म के प्रमोशन कैंपेन को लेकर कहा कि, "मैं कर्नाटक के लोगों के सामने खड़ा हूं। इसके अलावा मैं अपने पार्टनर नमित मल्होत्रा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वह अमेरिका में बिजनेस चला रहे हैं। हम भारत में रामायण के प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट पर 4,000 करोड़ का काम किया है।''
इसके आगे यश ने फिल्म के साथ आने वाली चुनौतियों पर कहा कि, 'हमारे देश में दिक्कत यह है कि अगर कोई इंसान अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से बोलता है, तो लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं और उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमेरिका या पश्चिमी देशों में तरीका अलग है, वहां अगर आपके अंदर खुद को लेकर भरोसा नहीं है, तो आप टिक नहीं सकते। अगर आप वेस्टर्न मार्केट (हॉलीवुड) में जाकर यह कहेंगे कि 'हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, हमारा बजट अच्छा है', तो वो आपको साइड में बिठा देंगे और कहेंगे कि छोटी-मोटी फिल्म बनाओ। लेकिन अगर आपको दुनिया को बताना है कि आप एक बहुत बड़ी और भारी बजट की फिल्म जैसे 'रामायण' बना रहे हैं, तो आपको पूरे गर्व से कहना होगा कि हां, यह हमारी ताकत है और यह हमारे देश की फिल्म है।'
रामायणम् की एडवांस बुकिंग शुरू?
आपको बता दें कि रामायण (Ramayana Advance Booking) की एडवांस बुकिंग दशहरे से शुरू हो रही है। मेकर्स ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। फिल्म को ग्लोबली ब्लॉकबस्टर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं रामायणम् इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर छाने को भी तैयार है।
फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर प्रतिष्ठित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में होगा। इस खास कार्यक्रम में 945 मेहमान शामिल होंगे। नमित मल्होत्रा के निर्माण और नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' साल 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक, हर नई झलक के साथ दर्शकों के बीच इसका उत्साह लगातार बढ़ा है।
फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) श्रीराम, सई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के किरदार में होंगे। इसके अलावा सनी देओल हनुमानजी के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी।
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में रिलीज होगी रणबीर कपूर की Ramayana? पड़ोसी मुल्क के लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाई मांग
यह भी पढ़ें- 'रामायण' से टकराएगी संदीप रेड्डी वांगा की Spirit, प्रभास-तृप्ति की एक्शन ड्रामा की रिलीज डेट का एलान