दशहरे पर Ramayana की एडवांस बुकिंग का शंखनाद, धड़ल्ले से बिकीं टिकट्स; रणबीर की फिल्म ने छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश जैसे सितारों से सजी मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायणम् (Ramayana) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एपिक फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरे से यानी 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है।

रामायण एडवांस बुकिंग डे 1 सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायणम्' (Ramayana: Part 1) ने पहले दिन एडवांस बुकिंग में 1.53 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह कमाई 1,414 शोज के लिए 29,937 टिकट्स की बिक्री के साथ हुई है। विदेशों में भी हुई जबरदस्त सेल रामायणम् ने विदेशों में एडवांस टिकट बिक्री के जरिए 1 अमेरिकी डॉलर (लगभग 9.48 करोड़ रुपये) का आंकड़ा पार कर लिया है। मीडिया ट्रैकर्स के अनुसार अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे चार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है।

1000 है प्रीमियम सीटों की कीमत रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा सभी उपलब्ध शो तारीखों के लिए बेचे गए कुल टिकटों को मिलाकर है। खबरों के मुताबिक, मुंबई में शुरुआती शो सुबह 6:45 बजे रखे गए हैं, जिनके टिकट की कीमत 400 से 500 रुपये के बीच है, जबकि प्रीमियम सीटों की कीमत 1,000 रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

'रामायण' के बारे में 'रामायणम्' में राम के किरदार में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), सीता के किरदार में साई पल्लवी, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे, रावण के किरदार में यश नजर आएंगे। रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी। पहला पार्ट दीवाली 2026 पर रिलीज होगा वहीं दूसरा पार्ट दीवाली 2027 पर।