Exclusive 'एक तरह का रहस्य...', Yami Gautam ने 'नई नवेली' में 'डायन' की भूमिका निभाने पर तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम सुपरनैचुरल ड्रामा नई नवेली (Nayyi Navelli) में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं। फिल्म में वह डायन मोहिनी की भूमिका में हैं।

हाल ही में जब यामी गौतम से पूछा गया कि जब उन्हें मोहिनी के किरदार में कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और फैंटेसी के बीच तालमेल बिठाना था। आपके लिए उसके इन पहलुओं में से किसे सही ढंग से निभाना सबसे मुश्किल था?

डायन की भूमिका पर बोलीं यामी तब यामी गौतम ने कहा, "मेरे लिए सबसे जरूरी बात मोहिनी के इन अलग-अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाना था। मुझे उसके किरदार की गर्माहट से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत जाना-पहचाना लगता है, जैसे कोई ऐसी महिला जिसके साथ आप बड़े हुए हों या जो आसानी से आपके परिवार का हिस्सा हो सकती है। लेकिन साथ ही, उसमें एक तरह का रहस्य और शरारत भी है और आप कभी नहीं जान पाते कि वह आगे क्या करने वाली है।

डायरेक्टर ने की थी मदद यामी गौतम ने आगे कहा, "मुझे उसके किरदार का यह विरोधाभास बहुत पसंद आया। बालाजी सर ने मुझे यह संतुलन बनाने में बहुत मदद की क्योंकि उन्हें मोहिनी और उसकी दुनिया के बारे में बहुत स्पष्ट समझ थी और इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं उसके हर पहलू को किस हद तक ले जा सकती हूं। यहां तक कि उसके लुक को तैयार करना भी मेरे लिए उसके किरदार को समझने का एक हिस्सा था।"