Yami Gautam की तस्वीरों से साथ AI से की गई छेड़छाड़, Nayyi Navelli एक्ट्रेस ने जताई नाराजगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेक की दुनिया के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) का नाम सिनेमा जगत की हस्तियों को लेकर भी काफी चर्चा में रहता है। कई बार देखा गया है कि एआई की मदद से सेलेब्स की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अब इस मामले में नया नाम अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam) का शामिल हो रहा है।

यामी ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर कर अपनी तस्वीरों में एआई की मदद से बदलाव करने पर नाराजगी व्यक्त की है। आइए जानते हैं कि नई नवेली (Nayyi Navelli) फिल्म एक्ट्रेस ने क्या कहा है- यामी गौतम का रिएक्शन हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम करने वालीं यामी गौतम फिलहाल अपने एक लेटेस्ट पोस्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस ट्वीट में यामी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरों में किए गए इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जताई है और लिखा है-