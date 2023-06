Adipurush: कौन हैं 'आदिपुरुष' में विभीषण की पत्नी 'सरमा'? मराठी फिल्मों में ढा चुकी हैं कहर

नई दिल्ली, जेएनएन। Who Is Vibhishana Wife In Adipurush: ओम राउत की निर्देशित 'आदिपुरुष' रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म की स्टार कास्ट की भी खूब चर्चा हो रही है। मूवी में राघव, जानकी, लंकेश, लक्ष्मण और हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभीषण की पत्नी सरमा कौन हैं? आइए आपको विभीषण की पत्नी सरना का किरदार निभाने वाली तृप्ति टॉरड्मल (Trupti Toradmal) के बारे में बताते हैं।

कौन हैं विभीषण की पत्नी सरमा?

सरमा, रावण के भाई विभीषण की पत्नी थीं। 'रामायण' पर आधारित फिल्म 'आदिपुरुष' में सरमा का किरदार तृप्ति टॉरड्मल ने निभाया है। 22 नवंबर 1992 को जन्मीं तृप्ति एक मराठी एक्ट्रेस हैं, जो अपने ग्लैमरस अवतार के लिए मशहूर हैं। तृप्ति एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं। उनके पिता मधुकर टॉरड्मल मराठी सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं और कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं।

मराठी फिल्मों में दिखा चुकी हैं अपना जलवा

अपने पिता की तरह तृप्ति ने भी फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का फैसला किया और साल 2018 में 'सविता दामोदर परंजपे' (Savita Damodar Paranjpe) से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 2019 में तृप्ति ने 'फत्तेशिकस्त' में लीड रोल प्ले किया था। 'आदिपुरुष' (2023) के साथ तृप्ति ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है।

Photo-Instagram

क्यों विवादों में आया विभीषण की पत्नी का सीन?

'आदिपुरुष' की रिलीज के बाद से ही लोग तृप्ति के बारे में जानना चाहते थे। फिल्म कई वजहों से विवादों में है, जिनमें से एक तृप्ति का सीन भी है। 'आदिपुरुष' में विभीषण की पत्नी सरमा बनीं तृप्ति लो-कट ब्लाउज पहने दिखाई दीं, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 'रामायण' जैसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्म पर ऐसे सींस क्यों दिखाए गए हैं।

'आदिपुरुष' की स्टार कास्ट

16 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' की स्क्रिप्टिंग मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने लिखा है, जबकि निर्देशन ओम राउत ने किया है। भूषण कुमार की निर्मित फिल्म में राघव (राम) के रोल में प्रभास, 'जानकी' (सीता) के रोल में कृति सेनन, लंकेश (रावण) के रोल में सैफ अली खान और लक्ष्मण के किरदार में सनी सिंह दिखाई दे रहे हैं।