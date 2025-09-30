Language
    ब्वॉयफ्रेंड के चक्कर में Pooja Bhatt ने की थी महेश भट्ट से दगाबाजी, कहा- वह नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों....

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)

    महेश भट्ट का विवादों से गहरा संबंध रहा है फिर चाहे वह उनकी बेटी पूजा भट्ट से उनका रिश्ता हो या फिर परवीन बाबी जैसी एक्ट्रेस अंग उनका अफेयर। हाल ही में आलिया भट्ट की हाफ सिस्टर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनके ब्वॉयफ्रेंड नहीं चाहते थे कि वह अपने पिता की फिल्म में काम करें।

    ब्वॉयफ्रेंड के चक्कर में महेश भट्ट की फिल्म को पूजा ने मारी थी लात/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के सबसे कंट्रोवर्शियल निर्देशक रहे हैं। बयानबाजी हो या फिर एक्ट्रेस के साथ उनका पेश आने का तरीका, सोशल मीडिया यूजर्स को ये कतई पसंद नहीं आता है। सालों पहले पूजा भट्ट के साथ भी लिपलॉक पिक्चर को लेकर 'आशिकी' डायरेक्टर को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। 

    अब हाल ही में पूजा भट्ट ने एक बातचीत में बताया कि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा आया था, जब उन्होंने ब्वॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पिता महेश भट्ट के साथ दगाबाजी करते हुए उनकी सबसे बड़ी फिल्म के लिए मना कर दिया था। क्या थी इसकी वजह नीचे पढ़ें डिटेल्स में: 

    पूजा भट्ट की जिंदगी से जुड़ी है ये कहानी? 

    जिंदगी में उस पल में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, जब उन्हें अपने पसंदीदा काम और प्यार में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। हालिया प्रदर्शित फिल्म तू मेरी पूरी कहानी है में भी कुछ ऐसा ही विषय दिखाया गया है। निर्देशिका सुहरिता दास ने इसे फिल्मकार महेश भट्ट की देखरेख में बनाया है। सुहारिता के अनुसार, इस फिल्म की कहानी से महेश भट्ट की बेटी और अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी अपनी जिंदगी से जुड़ा पाया।

    उन्होंने यह भी बताया कि पूजा ने प्यार के कारण आशिकी जैसी फिल्म नहीं की थी। इस बारे में सुहरिता बताती हैं, ‘जब हम कहानी पर चर्चा कर रहे थे तो मेरी मुलाकात पूजा भट्ट जी से हुई थी। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा कि ये बहुत ही प्रासंगिक कहानी है। मेरे पिता (महेश भट्ट) ने जब मुझे आशिकी आफर की थी तो मैंने मना कर दिया था। उस वक्त मेरी निजी जिंदगी में एक अफेयर था और मेरे ब्वायफ्रेंड नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों से जुडूं। उस समय महेश भट्ट की बेटी होने के बावजूद मुझे लगा कि मुझे यह फिल्म मना कर देनी चाहिए।’

    इन एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है पूजा भट्ट का नाम

    पूजा भट्ट ने साल 2003 में इंडियन वीडियो जॉकी मनीष मखीजा से शादी की थी। हालांकि, साल 2014 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मनीष मखीजा से शादी करने से पहले उनका नाम दीपक मल्होत्रा, रणवीर शोरे, आदित्य पंचोली, सोहेल खान, सुनील दर्शन, बॉबी देओल (Bobby Deol), फरदीन खान और आमिर खान से नाम जुड़ा। 

