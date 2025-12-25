'कोई और एक्टर बचा है क्या', Welcome To The Jungle के टीजर की भारी-भरकम स्टारकास्ट देख चकराया फैंस का सिर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस के खास मौके पर अक्षय कुमार ने अपने चाहने वालों को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। उन्होंने कई विवादों से घिरने वाली उनकी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर फैंस के लिए रिलीज कर ही दिया है।

अक्षय कुमार ने त्यौहार के इस मौके पर फैंस को ये भी बताया कि उनकी आगामी फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कैसा है वेलकम टू द जंगल का टीजर, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: बूढ़े लुक में नजर आए अक्षय कुमार अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर शेयर किया है। इस वीडियो में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, आफताब शिवदसानी और राजपाल यादव सहित कई सितारे नजर आ रहे हैं। सभी ने हाथ में बंदूकें हैं और उन्होंने सुरक्षात्मक गियर पहन रखे हैं। खास बात ये है कि अक्षय कुमार इसमें डबल रोल ने नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक बूढ़ा है और एक जवान।

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) सभी ने इस पर बहुत मेहनत की है वेलकम टू द जंगल का टीजर शेयर हुए अक्की ने कैप्शन में आगे लिखा, "जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए है, उन सभी ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है। हमारे बड़े से परिवार की ओर से आपके घरों तक। हम आपका 2026 बेस्ट हो, इसकी कामना करते हैं"।