    'कोई और एक्टर बचा है क्या', Welcome To The Jungle के टीजर की भारी-भरकम स्टारकास्ट देख चकराया फैंस का सिर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    Welcome To The Jungle Teaser: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी है। क्रिसमस के खास मौके पर खिलाड़ी कुमार ने अपनी इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    वेलकम टू द जंगल का टीजर के साथ रिलीज का खुलासा/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस के खास मौके पर अक्षय कुमार ने अपने चाहने वालों को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। उन्होंने कई विवादों से घिरने वाली उनकी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर फैंस के लिए रिलीज कर ही दिया है।

    अक्षय कुमार ने त्यौहार के इस मौके पर फैंस को ये भी बताया कि उनकी आगामी फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कैसा है वेलकम टू द जंगल का टीजर, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    बूढ़े लुक में नजर आए अक्षय कुमार

    अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर शेयर किया है। इस वीडियो में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, आफताब शिवदसानी और राजपाल यादव सहित कई सितारे नजर आ रहे हैं। सभी ने हाथ में बंदूकें हैं और उन्होंने सुरक्षात्मक गियर पहन रखे हैं। खास बात ये है कि अक्षय कुमार इसमें डबल रोल ने नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक बूढ़ा है और एक जवान।

    अक्षय कुमार ने इस टीजर के साथ कैप्शन में लिखा, "वेलकम टू द जंगल की टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। हम 2026 में सिनेमाघरों में आ रहे हैं। मैं अभी तक इतने बड़े प्रोजेक्ट का कभी भी पार्ट नहीं बना हूं, हममें से कोई भी नहीं। हम अपने इस तोहफे को आपके साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। फाइनली शूट रैपअप हो चुकी है, वेल डन गैंग"।

     
     
     
    सभी ने इस पर बहुत मेहनत की है

    वेलकम टू द जंगल का टीजर शेयर हुए अक्की ने कैप्शन में आगे लिखा, "जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए है, उन सभी ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है। हमारे बड़े से परिवार की ओर से आपके घरों तक। हम आपका 2026 बेस्ट हो, इसकी कामना करते हैं"।

    सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "सर कोई और एक्टर बचा है क्या"। दूसरे यूजर ने लिखा, "हम इस फिल्म में उदय भाई और मजनू भाई को याद करेंगे"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "ये तो कमबैक वाली मूवी है"। आपको बता दें कि ये वेलकम की तीसरी फ्रेंचाइजी है"।

