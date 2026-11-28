एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। इस बीच अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने सलमान की फिल्म को लेकर बात की है।

विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। मातृभूमि पर बोले विवेक दरअसल, विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में कैंसर पीड़ितों के लिए रामायणम् की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। इस स्क्रीनिंग में पहुंचे विवेक से जब वॉर ड्रामा 'मातृभूमि' के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने फिल्म के सपोर्ट में कहा-

मैं मानता हूं कि कोई भी फिल्म अगर हमारे भारतीय सेना के शौर्य, बहादुरी, साहस और वीरता के ऊपर बन रही है तो हमें एक ऑडियंस के तौर पर उसे सपोर्ट करना चाहिए। डायरेक्टर को बताया दोस्त विवेक ओबेरॉय ने 'मातृभूमि' के डायरेक्टर अपूर्व लखिया को अपना अच्छा दोस्त बताया जिनके साथ वह 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "उस फिल्म को बहुत प्यार मिले। मेरा दोस्त है, अपूर्व लखिया, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। शूटआउट एट लोखंडवाला उसके साथ की थी। तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि वो फिल्म बहुत सफल हो।"

LATEST - Vivek Oberoi on megastar #SalmanKhan's upcoming film #Maatrubhumi Reporter: Salman Bhai ki movie aa rahi hai 4 Dec ko kya kehna chahenge? Vivek: Agar koi bhi film hamari Indian Army ke bravery par banti hai to humein support karna chahiye. Is film ko bahut pyaar mile! https://t.co/Y628yehUFP — Sohail. (@BeingSohail__) November 28, 2026 आखिर में विवेक ओबेरॉय ने कहा, "लोगों को यह फिल्म प्रेरणा दे और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई फिल्म जो हमारे वर्दी वालों भाइयों के लिए दिल में सम्मान पैदा करती है, वो फिल्म सफल हो।"