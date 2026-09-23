सलमान खान के सपोर्ट में उतरे Vivek Oberoi, ट्रोलिंग को लेकर 'रामायण' एक्टर की दो टूक; बोले- नेगेटिविटी मत फैलाओ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बिग बॉस सीजन 20 के वीकेंड का वार एपिसोड में टी शर्ट उतारकर सलमान खान (Salman Khan) के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जो उनके बढ़ते वजन और उम्र का मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा सलमान ने ट्रोर्ल्स को अन्य सेलेब्स को टारगेट करने पर भी खरी-खोटी सुनाई।

इस मामले को लेकर इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारों ने भाईजान को सपोर्ट किया। अब इस मामले में नया नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) का जुड़ रहा है, जिन्होंने ट्रोलिंग पर अपना नजरिया पेश किया है। आइए जानते हैं कि विवेक ने क्या है।

सलमान के सपोर्ट में विवेक कृष 3 एक्टर विवेक ओबेरॉय को हाल ही में कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA) द्वारा आयोजित एक खास इवेंट में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवेक ने बॉलीवुड क्रॉनिकल से खास बातचीत की और उनसे बिग बॉस 20 में सलमान के ट्रोल्स के खिलाफ बोलने के बारे में पूछा गया।

जिस पर विवेक ओबेरॉय ने बेबाक में अंदाज में जवाब देते हुए कहा- किसी को भी ट्रोल करना नहीं चाहिए, ट्रोलिंग करना नेगेटिव चीज है। जीवन में इतने सारे पॉजिटिव काम करने के लिए हैं, उन पर फोकस करें और समाज में अपने आस-पास सकारात्मकता फैलाएं, नारात्मकता नहीं। आखिर नेगेटिविटी फैलाने से क्या हासिल होगा, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो।

बेशक अपने इस बयान में विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से भाईजान ट्रोलिंग के खिलाफ हैं, उसी तर से विवेक भी मानते हैं कि ये एक बेहद खराब चीज है, जिससे कई सेलेब्स पर बुरा असर पड़ता है।