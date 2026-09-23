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सलमान खान के सपोर्ट में उतरे Vivek Oberoi, ट्रोलिंग को लेकर 'रामायण' एक्टर की दो टूक; बोले- नेगेटिविटी मत फैलाओ

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:04 PM (IST)

सुपरस्टार समलान खान द्वारा ट्रोर्ल्स को करारा जवाब देने के मामले पर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भाईजान को सपोर्ट किया है।

विवेक ओबेरॉय और सलमान खान (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

विवेक ओबेरॉय और सलमान खान (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

HighLights

  1. ट्रोलिंग को लेकर बोले विवेक ओबेरॉय

  2. सलमान खान के सपोर्ट में कही बात

  3. इस मूवी में नजर आएंगे विवेक ओबेरॉय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बिग बॉस सीजन 20 के वीकेंड का वार एपिसोड में टी शर्ट उतारकर सलमान खान (Salman Khan) के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जो उनके बढ़ते वजन और उम्र का मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा सलमान ने ट्रोर्ल्स को अन्य सेलेब्स को टारगेट करने पर भी खरी-खोटी सुनाई। 

इस मामले को लेकर इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारों ने भाईजान को सपोर्ट किया। अब इस मामले में नया नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) का जुड़ रहा है, जिन्होंने ट्रोलिंग पर अपना नजरिया पेश किया है। आइए जानते हैं कि विवेक ने क्या है। 

सलमान के सपोर्ट में विवेक

कृष 3 एक्टर विवेक ओबेरॉय को हाल ही में कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA) द्वारा आयोजित एक खास इवेंट में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवेक ने बॉलीवुड क्रॉनिकल से खास बातचीत की और उनसे बिग बॉस 20 में सलमान के ट्रोल्स के खिलाफ बोलने के बारे में पूछा गया।

vivek oberoi salman khan (2)

जिस पर विवेक ओबेरॉय ने बेबाक में अंदाज में जवाब देते हुए कहा- किसी को भी ट्रोल करना नहीं चाहिए, ट्रोलिंग करना नेगेटिव चीज है। जीवन में इतने सारे पॉजिटिव काम करने के लिए हैं, उन पर फोकस करें और समाज में अपने आस-पास सकारात्मकता फैलाएं, नारात्मकता नहीं। आखिर नेगेटिविटी फैलाने से क्या हासिल होगा, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो। 

vivek oberoi salman khan (1)

बेशक अपने इस बयान में विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से भाईजान ट्रोलिंग के खिलाफ हैं, उसी तर से विवेक भी मानते हैं कि ये एक बेहद खराब चीज है, जिससे कई सेलेब्स पर बुरा असर पड़ता है। 

विवेक ओबेरॉय की अगली फिल्म रामायण

बात की जाए विवेक ओबेरॉय के एक्टिंग करियर की तरफ तो आने वाले समय में वह पौराणिक फिल्म रामायण में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अभिनेता रणबीर कपूर की रामायण में विवेक रावण (यश) के बहनोई और शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) के पति विद्युतजिह्वा का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म के ट्रेलर से उनके फर्स्ट लुक की झलक देखने को मिली है। 8 नवंबर 2026 यानी दीवाली के मौके पर रामायण पार्ट-1 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 