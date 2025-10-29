Language
    सलमान खान की तरह दिलवाले निकले विवेक ओबेरॉय, Ramayana की फीस से करेंगे ये नेक काम

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    कुछ समय के लिए विवेक ओबेरॉय भले ही इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, लेकिन अब उनके पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। विवेक जल्द ही नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे। इस फिल्म की फीस उनके हाथ में आने से पहले ही एक्टर ने एक ऐसी घोषणा कर दी है, जो निश्चित तौर पर फैंस का दिल जीत लेगी।

    Hero Image

    विवेक ओबेरॉय रामायण की फीस करेंगे डोनेट/ फोटो - Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। ये बात तो माननी पड़ेगी की विवेक ओबेरॉय मल्टीटास्कर हैं। एक तरफ जहां वह लगातार अपना रियल इस्टेट और टेक्नोलॉजी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ में कई बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी फिल्म 'मस्ती-4' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है, तो वहीं अभिनेता नितेश तिवारी की रामायण में भी दिखाई देंगे।

    हाल ही में 'रामायण' से मिलने वाली फीस को लेकर विवेक ओबेरॉय ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद फैंस उन्हें दरियादिली के मामले में सलमान खान के स्तर पर पहुंचा देंगे। वह रामायण से मिलने वाली फीस का क्या करेंगे, चलिए आपको बताते हैं।

    इस नेक काम में लगाएंगे 'रामायण' का पैसा

    फिल्म रामायण भले ही अगले साल रिलीज हो, लेकिन फिल्म में अभिनय कर रहे अभिनेता विवेक ओबेराय ने अपनी फीस को नेक काम में लगाने की बात कही है। चार हजार करोड़ में बन रही इस फिल्म को लेकर विवेक कहते हैं, "जो नमित (मल्होत्रा, निर्माता) और नितेश (तिवारी, निर्देशक) कर रहे हैं, वह वास्तव में रामायण के जरिये भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच तक ले जा रहे हैं। रामायण, हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के सामने भारत का जवाब होगी। यह भी बड़ी बात है कि वो ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसने विजुअल इफेक्ट के लिए सात-आठ आस्कर जीते हैं।

    भारतीय जड़ों वाली इस महागाथा को इतने बड़े स्तर पर ले जाना, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने नमित से कहा कि मुझे इसके लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं इसे कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए दान करना चाहूंगा। मैं आपका समर्थन करना चाहता हूं"। वैसे ये पहली बार नहीं है, जब विवेक ओबेरॉय कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। इससे पहले भी वह कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन (CPAA) संग जुड़कर उनकी मदद करते रहे हैं।

    vivek oberoi

    'रामायण' में क्या है विवेक ओबेरॉय का किरदार?

    विवेक ओबेरॉय ने रामायण के बारे में बातचीत करते हुए आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाएगी। इस फिल्म पर काम करना शानदार अनुभव रहा। मेरी शूटिंग के अभी कुछ दिन बाकी हैं"।बताया जा रहा है कि फिल्म में विवेक शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व की भूमिका में होंगे।

    vivek 1

    विवेक के अलावा रणबीर कपूर नितेश तिवारी की 'रामायण' में 'राम', साईं पल्लवी 'सीता', सनी देओल 'हनुमान', अरुण गोविल 'राजा दशरथ', लारा दत्ता 'कैकेयी', और यश 'रावण' की भूमिका में दिखाई देंगे।

