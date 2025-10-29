सलमान खान की तरह दिलवाले निकले विवेक ओबेरॉय, Ramayana की फीस से करेंगे ये नेक काम

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। ये बात तो माननी पड़ेगी की विवेक ओबेरॉय मल्टीटास्कर हैं। एक तरफ जहां वह लगातार अपना रियल इस्टेट और टेक्नोलॉजी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ में कई बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी फिल्म 'मस्ती-4' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है, तो वहीं अभिनेता नितेश तिवारी की रामायण में भी दिखाई देंगे।

हाल ही में 'रामायण' से मिलने वाली फीस को लेकर विवेक ओबेरॉय ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद फैंस उन्हें दरियादिली के मामले में सलमान खान के स्तर पर पहुंचा देंगे। वह रामायण से मिलने वाली फीस का क्या करेंगे, चलिए आपको बताते हैं।

इस नेक काम में लगाएंगे 'रामायण' का पैसा फिल्म रामायण भले ही अगले साल रिलीज हो, लेकिन फिल्म में अभिनय कर रहे अभिनेता विवेक ओबेराय ने अपनी फीस को नेक काम में लगाने की बात कही है। चार हजार करोड़ में बन रही इस फिल्म को लेकर विवेक कहते हैं, "जो नमित (मल्होत्रा, निर्माता) और नितेश (तिवारी, निर्देशक) कर रहे हैं, वह वास्तव में रामायण के जरिये भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच तक ले जा रहे हैं। रामायण, हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के सामने भारत का जवाब होगी। यह भी बड़ी बात है कि वो ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसने विजुअल इफेक्ट के लिए सात-आठ आस्कर जीते हैं।