पति का जुल्म...धक्के मारकर घर से निकाला...कंगाल थीं सलमान की सौतेली मां, फिर एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना था मसीहा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में सितारों की कहानियां जितनी फिल्मी पर्दे पर हिट रहीं, वहीं निजी जिंदगी में उतनी ही उथल -पुथल रही। इन्हीं में एक कहानी रही है हेलेन की। वही हेलेन जिन्हें बॉलीवुड की पहली कैबरे क्वीन कहा जाता है। हेलेन (Helen) के डांस ने हर किसी को दीवाना बनाया। लेकिन हेलेन की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए। फिर चाहे वो उनकी शादी को लेकर रहा हो, या फिर उनके एक्ट्रेस बनने को लेकर। उन्हीं हेलेन को एक वक्त पर डॉन की मदद लेनी पड़ी थी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं...

किताब से खुला हेलेन की जिंदगी का एक राज़ हेलेन के डॉन से मिलने की कहानी और ये किस्सा आपको आगे बताएंगे पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिकार ये कहानी आई कहां से है। दरअसल मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया (Rakesh Maria) की नई किताब व्हेन इट ऑल बिगैन: द अनटोल्ड स्टोरीज़ ऑफ द अंडरवर्ल्ड हाल ही में लॉन्च हुई है।

इस किताब में यूं तो कई बातें कही गई हैं लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर गया है कि, हेलेन की जिंदगी में कई अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के नाम का जिक्र हुआ था। किताब में ये खुलासा हुआ है कि, कैसे हेलेन को उनके ही घर से निकाल दिया गया था और फिर कैसे इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने उन्हें उनका घर वापस दिलाया।

इस सब का जिक्र इस किताब में है कि, जब पीएम अरोड़ा का करियर नहीं चल रहा था तो वो हेलेन के पैसों पर जिंदगी गुजारने लगे। पैसों की भूख पीएम अरोड़ा के दिल में बढ़ने लगी थी। धीरे-धीरे पीएन अरोड़ा हेलेन के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अरोड़ा ने हेलेन को उन्हीं के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।

हेलेन को मिला डॉन का सहारा पीएन अरोड़ा के इस बर्ताव से हेलेन को बड़ा धक्का लगा। एक तरफ वो अपना करियर आगे बढ़ा रही थीं तो इसी बीच उनके साथ ये सब हो रहा था। इंड्स्ट्री के लोगों से हेलेन ने मदद की गुहार भी लगाई और फिर वो दिलीप कुमार और सलीम खान के पास गईं। दिलीप कुमार ने हेलेन को देखा तो वह बेहद चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या किया जाए। क्या वाकई में किसी कानूनी मदद से कुछ होगा।

आखिरकार दिलीप कुमार ने अंडरवर्ल्ड डॉन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार की फोन पर करीम लाला से बात नहीं हो पाई तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी लेकर हेलेन करीम लाला के पास गईं और कहा कि उनकी मदद की जाए। आखिरकार करीम लाला ने हेलेन की मदद की।

ऐसे मिला हेलेन को घर वापस हेलेन आखिरकार करीम लाला के घर गईं। करीम लाला उस वक्त मुंबई का डॉन हुआ करता था। हालांकि वो महिलाओं के प्रति बेहद सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था। जब हेलेन करीम लाला के यहां गईं तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि करीम लाला ज्यादा फिल्में नहीं देखता था और ना ही उसे हेलेन के बारे में ज्यादा जानकारी थी। इसके बाद जब उसने हेलेन द्वारा दी गई दिलीप कुमार की चिट्ठी पढ़ी।