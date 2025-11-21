गुलाब देकर किया प्रपोज...तो 14 साल तक नहीं पी शराब...हीरो नहीं इस विलेन के प्यार में पागल थीं मधुबाला!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हिंदी सिनेमा में जो लोग आते हैं, उनके दिल में हीरो बनने का ख्वाब जरूर रहता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि हीरो हर कोई बन जाए। अगर किस्मत बदल जाए तो लोग हीरो से ज्यादा विलेन बनकर छा जाते हैं। एक ऐसे ही विलेन की हम आज आपको कहानी बताएंगे, जो आया तो मायानगरी में हीरो बनने के लिए था, लेकिन विलेन बनकर जो उपलब्धि हासिल की, जो शायद हीरो भी नहीं कर पाते। वहीं उसके प्यार में दीवानी कोई और नहीं बल्कि मधुबाला थीं, लेकिन ये इश्क अधूरा रह गया और इस प्रेमकहानी को मंजिल नहीं मिल पाई। मधुबाला संग प्रेमनाथ की प्रेमकाहानी (Madhubala Premnath Love Story) हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रेमनाथ के फिल्मी सफर के बारे में...

प्रेमनाथ का फिल्मी सफर

प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और जबलपुर में आकर बस गया था। प्रेमनाथ के पिता पुलिस में थे और चाहते थे कि बेटा पुलिस में जाए, पिता ने जैसे तैसे करके प्रेमनाथ को आर्मी में भेजा भी लेकिन प्रेमनाथ मुंबई भागकर आ गए और यहीं से अपने सिनेमा के सफर की शुरूआत कर दी। उधर 50 और 60 के दशक में कपूर परिवार का सिक्का अच्छा खासा चल रहा था। पृथ्वीराज कपूर ने हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने का काम किया तो इसके बाद उनके बेटे राज कपूर आए और राज कपूर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया।

इसी बीच देव आनंद, राजेश खन्ना समेत कई हीरो उस दौर में आ रहे थे और इसी बीच आए प्रेमनाथ मल्होत्रा। जो बंबई हीरो बनने के लिए आए थे लेकिन विलेन बन अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। प्रेमनाथ के बॉलीवुड सफर में राज कपूर का खास योगदान रहा है। साल 1948 में उन्होंने फिल्म अजित से सिनेमाजगत में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन इस फिल्म से चर्चा में प्रेमनाथ जरूर आ गए थे। इस फिल्म के बाद प्रेमनाथ राज कपूर की दो फिल्मों आग और बरसात में नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी हिट रहीं और इसके बाद उन्हें स्टारडम हासिल हुआ 1951 में आई फिल्म बादल से। इस फिल्म से प्रेमनाथ स्टार बन गए और उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिल गए।

हीरो से ज्यादा फीस लेते थे प्रेमनाथ

उस दौर में प्रेमनाथ का करियर अच्छा चल पड़ा था। मधुबाला जैसी हीरोइन के साथ वो काम कर रहे थे। इसके बाद तो उन्होंने कई बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। कहा तो यह भी जाता है कि प्रेमनाथ हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। यहां तक कि उन्होंने राजकपूर और देवानंद को भी पीछे छोड़ दिया था। कई बड़े अभिनेताओं से ज्यादा फीस लेने वाले प्रेमनाथ कुछ चंद अभिनेताओं में थे।

मधुबाला से की मोहब्बत

अपने करियर में प्रेमनाथ जितनी चर्चा में रहे, उतनी ही चर्चा उनकी और मधुबाला की मोहब्बत की भी हुई। मधुबाला का नाम यूं तो कई लोगों से जुड़ा। लेकिन मधुबाला के प्यार की कहानी प्रेमनाथ से भी रही। कहा जाता है कि मधुबाला ही वो थीं, जो प्रेमनाथ को देखकर उनपर अपना दिल हार बैठी थीं। दरअसल मधुबाला और प्रेमनाथ ने साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म 'बादल' में साथ काम किया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकातें हुईं तो दोनों की दोस्ती भी हो गई। दोस्ती के बाद दोनों ने कुछ और फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें आराम और साकी का नाम शामिल है। मधुबाला प्रेमनाथ के प्यार में इतनी पागल थीं कि उन्होंने एक दिन फिल्मी अंदाज में प्रेमनाथ से अपने इश्क का इजहार किया था।

दरअसल एक दिन शूटिंग के दौरान, मधुबाला ने प्रेमनाथ को मेकअप रूम में जाकर एक लव लेटर दिया था। खास बात ये थी कि इस प्रेमपत्र के साथ गुलाब का फूल भी रखा हुआ था। इस खत में मधुबाला ने लिखा था कि, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, तो यह गुलाब का फूल और ये पत्र स्वीकार लें, अन्यथा आप मुझे ये पत्र और गुलाब वापस कर दें। ये देखने के बाद प्रेमनाथ भी अचंभित हो गए कि आखिर उन्हें मधुबाला ने प्रपोज किया है। इतनी खूबसूरत महिला उनसे अपने इश्क का इजहार कर रही है। इसके बाद प्रेमनाथ ने मधुबाला का वो खत स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच लवस्टोरी की शुरूआत हो गई।

नहीं हो पाई मधुबाला और प्रेमनाथ की शादी

मधुबाला और प्रेमनाथ की प्रेमकहानी के किस्से उस वक्त आम हो चले थे। दोनों को एक दूसरे के साथ देखा भी जाता था। जब धीरे-धीरे प्रेम ज्यादा पनपने लगा तो बात शादी की होने लगी। कहा जाने लगा कि शायद दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद प्रेमनाथ और मधुबाला ने शादी के लिए हामी भी भरी, लेकिन अफसोस बीच में धर्म की दीवार आ गई। दरअसल मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था, वह एक मुस्लिम थीं। प्रेमनाथ हिंदू थे और ऐसे में शायद उनके लिए यह मुश्किल था। हालांकि मधुबाला ने प्रेमनाथ से धर्म बदलकर शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन प्रेमनाथ इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद महज 6 महीने में ही दोनों का यह रिश्ता खत्म भी हो गया और ऐसे अधूरी रह गई प्रेमनाथ और मधुबाला के मोहब्बत की दास्तां।

मधुबाला को छोड़ बीना रॉय से प्रेमनाथ ने की शादी

बीना राय और प्रेमनाथ ने साल 1953 में ही आई फिल्म 'औरत' में साथ काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ और बीना रॉय की नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने शादी रचा ली। जब प्रेमनाथ ने बीना रॉय से शादी कर ली, तो यह देखकर मधुबाला का दिल बुरी तरह से टूट गया। कहा जाता तो यह भी जाता है कि उधर मधुबाला दिलीप कुमार के करीब आ गई थीं, तो इस वजह से भी प्रेमनाथ का दिल टूट गया था। हालांकि इसके बाद भी प्रेमनाथ का प्यार मधुबाला के लिए कतई कम नहीं हुआ। फिल्‍मफेयर मैग्‍जीन से बातचीत में प्रेमनाथ के बेटे मॉन्‍टी ने बताया था कि