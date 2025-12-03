Language
    56 फ्लॉप फिल्में...पिता से बगावत...पहली फीस 20 हजार, लुक्स में शाहरुख-सलमान भी पीछे, पढ़ें इस एक्टर की दास्तां

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    वो एक्टर जो परिवार से बगावत करके बना हीरो

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी फिल्में...अच्छे हीरो और फिर किस्मत वाले हीरो...हिंदी सिनेमा ये बहुत होता है। यहां अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की तक की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी। अक्सर ये होता भी है कि अच्छे कलाकारों सही मौके कम ही मिल पाते हैं। साल 2000 की शुरूआत में एक ऐसा ही हीरो आया था, जिसकी चर्चा खूब हुई लेकिन उस हीरो की किस्मत ने बहुत ज्यादा उसका साथ नहीं दिया। आज हम आपको उसी एक्टर की कहानी बताएंगे, जो टैलेंट से भरपूर रहा लेकिन फिल्मों के मामले में उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही।

    'माचिस' से फिल्मों में किया डेब्यू

    आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उनका नाम जिम्मी शेरगिल (Jimmy Shergill)। वही जिम्मी शेरगिल जो चॉकलेटी बॉय बनकर हिंदी सिनेमा में आए और कई फिल्मों में काम भी किया। जिमी का जन्म 3 दिसंबर 1970 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। पंजाबी और सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले जिमी ने लखनऊ से अपनी पढ़ाई की और इसके बाद वो मुंबई आ गए।

    आखिरकार साल 1996 में जिमी ने अपना करियर फिल्म माचिस से शुरू किया था। फिल्म में भले ही जिमी का छोटा किरदार रहा लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। कहा जाता है कि जब जिमी को पता चला कि गुलजार फिल्म माचिस बना रहे हैं तो वो उनके पास पहुंच गए। जिमी ने उनसे असिस्टेंट का काम मांगा लेकिन गुलजार को लगा कि जिमी हीरो बनने लायक हैं और तुरंत उन्हें फिल्म में एक्टर बना दिया।

    मोहब्बतें ने दिलाई पहचान

    इस फिल्म के बाद जिमी को मानो बॉलीवुड में एक ब्रेक मिल गया। वो जो करना चाहते थे, वो सपना पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ गए। इसी बीच आदित्य चोपड़ा की नज़र जिम्मी पर पड़ी और उन्होंने फिल्म मोहब्बतें में जिम्मी को काम करने का मौका दिया। हालांकि फिल्म में जिमी के अलावा कई स्टार्स थे। फिल्म में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका जिमी को मिला। इसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शमिता शेट्टी, किम शर्मा, जुगल हंसराज और उदय चोपड़ा जैसे स्टार्स नजर आए थे।

     
     
     
    फिल्म में प्रीति झिंगयानी संग जिमी की कैमिस्ट्री खूब पसंद की गई। इस फिल्म के बाद जिमी को असली पहचान मिली और वो बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय बन गए। इसके बाद जिम्मी ने बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। मेरे यार की शादी है, दिल है तुम्हारा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, ए वेडनसडे!, तनु वेड्स मनु, साहेब, बीवी और गैंगस्टर और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स समेत कई फिल्मों में काम किया।

    पिता के खिलाफ जाकर बने एक्टर

    आपको बता दें कि जिमी शेरगिल के पिता एक आर्टिस्ट थे। भारत की सबसे मशहूर पेंटर्स में शुमार होने वालीं हंगेरियन ज्यूइश अमृता शेरगिल, जिम्मी शेरगिल के दादाजी की कजिन सिस्टर थीं। परिवार को जब कला विरासत में मिली थी। ऐसे में जिम्मी के पिता भी आर्टिस्ट ही थे। जिमी अपने पिता के काफी करीब रहे। हालांकि जिमी की बगावत ने उन्हें एक बार उनके पिता से दूर भी कर दिया था। एक इंटरव्यू में जिमी ने खुद इसके बारे में बताया था।

    दरअसल पंजाबी परिवार से ताल्लकुक रखने वाले जिमी पहले पगड़ी रखते थे लेकिन हॉस्टल में जब जिम्मी पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें इससे दिक्कत होती थी। इसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवा दिए। इसके बाद जिमी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी और करीब डेढ़ साल तक उन्होंने जिम्मी से बात नहीं की थी। हालांकि परिवार भी कभी नहीं चाहता था कि बेटा एक्टर बने पर परिवार से बगावत कर जिमी एक्टर बने।

    जिमी ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। पंजाबी फिल्मों का भी जिमी बड़ा नाम रहे हैं। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने प्रियंका पुरी से शादी की। हालांकि जिमी का करियर बड़ी फिल्मों में सेकेंड लीड में ज्यादा अच्छा रहा। सिंगल हिट फिल्म के मामले में उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि मल्टीस्टारर फिल्मों में वो खूब पसंद किए गए।

