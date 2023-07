Tamannah Bhatia के प्यार में पागल हो गए हैं Vijay Varma, अपने रिश्ते पर कहा- 'मेरा रोमांस एरा शुरू'

Vijay Varma On Tamannah Bhatia डार्लिंग्स एक्टर विजय वर्मा इन दिनों तमन्ना भाटिया के प्यार में डूबे हुए हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ अपने हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में बताने में थोड़ा भी हिचक महसूस नहीं कर रहे हैं। हाल ही में विजय वर्मा ने तमन्ना के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात की है और कहा है कि वह एक्ट्रेस के प्यार में डूबे हुए हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। Vijay Varma On His Relationship With Tamannah Bhatia: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने जब से अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है, तब से वे बी- टाउन के पसंदीदा कपल्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे पर अपना प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में, विजय ने तमन्ना के साथ अपने रिश्ते पर बात की है। विजय वर्मा (Vijay Varma) और तमन्ना भाटिया (Tamannah Bhatia) ने 'लस्ट स्टोरी 2' में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर किया है। इस सीरीज के रिलीज से पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में जानकारी दी थी। तमन्ना ने कहा था कि उनका और विजय के बीच प्यार ऑर्गेनिक तरीके से हुआ था। उन्होंने विजय को अपना हैप्पी प्लेस बताया था। अब विजय ने अपनी लेडी लव के लिए प्यार जाहिर किया है। तमन्ना के प्यार में पागल हो गए हैं विजय वर्मा एक लेटेस्ट इंटरव्यू में विजय वर्मा ने कहा कि तमन्ना भाटिया के साथ रिलेशनशिप में रहकर वह न केवल खुश हैं, बल्कि उनके प्यार में पागल हो चुके हैं। जीक्यू के साथ बातचीत में 'डार्लिंग्स' एक्टर ने कहा, "मुझे लगता है कि अब यह काफी हद तक समझ में आ गया है कि हम एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं खुश हूं और उनके प्यार में पागल हूं। मैं कहता हूं कि मेरा विलेन एरा खत्म हो गया है और रोमांस एरा में एंट्री की है।" कैसे हुई थी तमन्ना और विजय वर्मा की मुलाकात? तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा पहली बार 'लस्ट स्टोरीज 2' की रीडिंग के दौरान मिले थे। सीरीज की शूटिंग के दौरान ही तमन्ना और विजय के बीच प्यार हो गया था। पहली बार उनके रिश्ते की भनक तब लगी थी, जब जनवरी 2023 में गोवा से कपल का किस वीडियो वायरल हुआ था। बात करें 'लस्ट स्टोरीज 2' की तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। सीरीज में काजोल, मृणाल ठाकुर, नीना गुप्ता, अंगद बेदी और अमृता सुभाष जैसी अभिनेत्रियां लीड रोल में हैं। जल्द ही तमन्ना और विजय वर्मा सुजॉय घोष के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगे। उन्हें फिर से पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं।

