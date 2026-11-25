एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के मशहूर कलाकारों के बारे में जिक्र किया जाए तो उनमें विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और मालविका मोहनन (Malavika Mohanan) का नाम जरूर शामिल होगा। लंबे समय से इन दोनों कलाकारों का नाम फिल्म पॉकेट नोवल को चर्चा में बना हुआ है, जिसके लिए एक्ट्रेस मालविका ने डबिंग का काम भी शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही विजय और मालविका की एक साथ तीसरी फिल्म पॉकेट नोवल (Pocket Novel) की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है, जिसके जरिए साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर त्यागराजन कुमारराजा करीब 8 साल वापसी करेंगे। पॉकेट नोवल की डबिंग का काम शुरू फिल्म पॉकेट नोवल के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करते हुए, लिखा है- थोड़ी हंसी, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारी भावनाएं। देखिए, त्यागराजन कुमारराजा की फिल्म पॉकेट नोवल के लिए मालविका मोहनन की डबिंग। वीडियो में मालविका माइक के पीछे हेडफोन्स लगाए नजर आ रही हैं, जहां वह अपनी लाइंस पर रिएक्शन करते हुए, और डायरेक्टर त्यागराजन कुमारराजा और टीम के साथ कंट्रोल रूम में मजेदार पल बिताती हुई दिखाई दे रही हैं।