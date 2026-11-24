एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) साउथ सिनेमा को वो सितारे हैं, जो पर्दे पर आते ही दमदार अभिनय की वजह से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इस बार पैन इंडिया स्टार ने सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, बल्कि अंतराष्ट्रीय मंच पर भी अपना जलवा बिखेरा। महाराजा और बत्था जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके विजय ने 54वें एमी इंटरनेशनल अवॉर्ड में भारत का मान बढ़ाते नजर आए।

वह इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड नाइट में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल होने वाले वह अकेले भारतीय बने। जब विजय सेतुपति रेड कार्पेट पर आए तो उनके शानदार लुक को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी एक्टर की तारीफ करते नहीं थके।

बड़ी हस्तियों के साथ प्रेजेंटर लिस्ट में शामिल हुए विजय सेतुपति सितारों से सजे इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन सोमवार को न्यूयॉर्क के हिल्टन मिड टाउन में हुआ, जो भारत के समय के हिसाब से मंगलवार की सुबह था। इस अवॉर्ड नाइट की होस्टिंग की कमान माइकल यूरी ने संभाली। इस अवॉर्ड नाइट में 16 अलग-अलग कैटेगरी में कुल 64 नॉमिनीज थे। विजय सेतुपति उन इंटरनेशनल प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल थे, जिसमें कॉन्स्टेंस जिमर, सेलिया इम्री, जे फरोह, गस केनवर्थी, सोफी शार्लोट, रॉबी जीके और डेविड जास्लाव जैसे दिग्गज नाम शामिल थे।