एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। लंबे समय से अटकी सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म मातृभूमि सिनेमाघरों में जल्द रिलीज होने जा रही है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर श्रद्धा कपूर की ईठा से होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग सलमान खान ने लद्दाख से लेकर मुंबई तक में हुई है।

आमतौर पर जब सेना से जुड़े पात्रों की बात होती है तो ज्यादातर कलाकारों का कहना होता है कि उन्होंने काफी तैयारी और प्रशिक्षण के बाद वह रोल किया। हिंदी सिनेमा के दबंग अभिनेता सलमान खान चार दिसबंर को प्रदर्शित हो रही फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस में पहली बार सैन्य अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। उनकी माने तो दूसरे कलाकारों के विपरीत उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई खास तैयारियां नहीं की हैं।

सलमान खान ने बोले- मेरे अंदर डर नहीं है हाल ही में हैदराबाद में हुए एक समारोह में सलमान खान ने फिल्म मातृभूमि में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, "जब आप एक निर्भीक सिपाही की भूमिका निभाने की बात करते हैं, तो मुझे उसके लिए कोई तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो डरता है। हां, ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए कुछ शारीरिक चुनौतियां होती हैं।"

दबंग खान ने आगे कहा, "जैसे हमने इस फिल्म के लिए सात से लेकर -21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शूट किया है। ठंडे पानी में शूट किया है, ऐसे शारीरिक चुनौतियां तो आती ही हैं। अगर आपको एक फिल्म बनानी है, तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर ऐसी चुनौतियां से गुजरना ही पड़ेगा। आपको दूसरों से एक कदम आगे रहना होगा।’

किस बारे में है सलमान खान की मातृभूमि? सलमान खान स्टारर फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस जून 2020 की पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प और ऐतिहासिक संघर्ष पर आधारित कहानी है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये मूवी शिव अरूर की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस' के एक चैप्टर पर आधारित है।