एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दूरदर्शन (Doordarshan) के सीरियलों का जिक्र जब भी हमारे जहन में आता है तो हम यादों के उस पिटारे में खो जाते हैं जिसमें एक से बढ़कर एक नगीने हुआ करते थे। 90s के बच्चे इससे और अधिक रिलेट कर पाएंगे।

दूरदर्शन ने हमें वो गोल्डन पीरियड दिया जिसकी शायद अब कल्पना करना भी मुश्किल है। हालांकि हमारी यादों के इडियट बॉक्स में अभी भी ये चीजें फिट हैं और जब भी मन करे उससे वो याद निकालकर जरूर देखें। 39 साल पहले हुआ था रिलीज आज आपको साल 1987 में प्रसारित होने वाले दूरदर्शन के ऐसे ही एक शो के बारे में बताएंगे जिसने मैंने प्यार किया कि सुमन को घर-घर पहचान दिलाई। दूरदर्शन के शोज की कहानियां इतनी सादगी से भरी होती थीं कि लोग खुद-ब-खुद उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगते थे। हम बात कर रहे हैं सीरियल ‘कच्ची धूप' (Kachchi Dhoop) की।

रविवार की सुबह लोग रामायण देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते थे। ऐसे माहौल में किसी दूसरे सीरियल के लिए दर्शकों का ध्यान खींचना बड़ी बात थी लेकिन कच्ची धूप ने अपनी काबिलियत के दम पर इसे साबित कर दिया।

क्या थी सीरियल कच्ची धूप की थीम? इस लोकप्रिय हिंदी पारिवारिक धारावाहिक का निर्देशन अमोल पालेकर ने किया था। ये तीन बहनों की कहानी थी जिसका एक किरदार भाग्यश्री ने निभाया था। चित्रा पालेकर द्वारा लिखित, टीवी धारावाहिक प्रेम, बलिदान और किशोरावस्था की साधारण खुशियों जैसे विषयों को छू गया। इसका विषय बच्चों से संबंधित था। बच्चे किस बारे में बात करते हैं ? वे दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं ? उनकी भावनाएं और आकांक्षाएं ? ये सब इसका हिस्सा थीं।