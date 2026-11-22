एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी दूरदर्शन पर आने वाले शोज, धारावाहिक और टीवी सीरीज की बात होती है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। क्योंकि उस समय आने वाले ज्यादातर कार्यक्रमों को परिवार एक साथ बैठकर देखा करता था। वहीं शोज में इस्तेमाल होने वाले गाने या धुन भी लोगों को मुंह जुबानी याद हो जाती थी।

ऋग्वेद के श्लोक पर आधारित था शो का सॉन्ग एक ऐसा ही ऐतिहासिक शो 1988 में दूरदर्शन (Doordarshan) पर प्रसारित होता था। जिसमें भारत का लगभग 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया गया था। शो के 53 एपिसोड्स में भारत के इतिहास की अलग-अलग घटनाओं का संकलन था। वहीं इस शो का एक गीत ऐसा था जिसकी लाइनें सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद (Rigveda) से ली गई थीं।

शो का टाइटल सॉन्ग- सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, ऋगवेद के नासदीय सूक्त पर आधारित था। इसे सृष्टि के निर्माण से जुड़ा मंत्र कहा जाता है। यह गीत संस्कृति के मूल मंत्र से शुरू होता है और फिर हिंदी में सृष्टि की शुरुआत के प्रश्न और दर्शन को आगे बढ़ाता है।

जवाहरलाल नेहरू की किताब पर आधारित था शो श्याम बेनेगल द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक शो भारत एक खोज (Bharat Ek Khoj) भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया (The Discovery Of India) पर आधारित था।