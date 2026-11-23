एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक के तौर पर सोनू निगम (Sonu Nigam) को जाना जाता है। अपना शानदार सिंगिंग करियर के दौरान सोनू ने हर किस्म के गीतों को अपनी आवाज दी है। शादी के गानों में भी उन्होंने अपनी मधुर आवाज की मिठास को घोला है।

इस आधार पर आज हम आपको सोनू निगम द्वारा गाया गया सिनेमा के ऐसे वेडिंग एंथम सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पिछले 19 सालों से शादियों में जमकर धूम मचा रहा है। इस गाने के बिना शादियों का जश्न अधूरा भी माना जाता है।

सोनू निगम का वेडिंग एंथम जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा वेडिंग सॉन्ग माना जाता है। ये गाना साल 2007 में आई सुपरस्टार सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म सलाम ए इश्क से नाता रखता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात तेनु लेके... (Tainu Leke) गाने के बारे में की जा रही है, जिसे सोनू निगम ने गाया था। इस गीत में गायिका महालक्ष्मी अय्यर ने भी उनका साथ दिया था।

बात की जाए सलाम ए इश्क के तेनु लेके... सॉन्ग की मेकिंग की तरफ तो सोनू निगम की गायिकी के अलावा इस गाने को सुपरहिट बनाने में संगीतकार शंकर-एहसान और लॉय की तिगड़ी का भी अहम योगदान रहा है। इसके अलावा मशहूर गीतकार समीर द्वारा इसके खूबसूरत लिरिक्स को लिखा गया है। बाकी का काम सलमान खान के शानदार डांस ने किया है।