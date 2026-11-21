एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शादी का सीजन आ गया है। घर सजने लगे हैं और लोग वेडिंग में परफॉर्मेंस देने के लिए गानों की लिस्ट तैयार करने लगे हैं। शादी से लेकर विदाई तक की सिचुएशन पर बॉलीवुड में कई गाने ऐसे बने हैं, जिन्हें दूल्हा- दुल्हन के खास पलों में बजाया जाता है।

हालांकि, 47 साल पहले मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi Song) की आवाज में भी एक शादी का गाना बहुत हिट हुआ था, लेकिन आज तक शायद ही आपने किसी वेडिंग में इस गाने को बजते हुए देखा होगा। खासतौर पर विदाई के समय पर तो लोग इस पॉपुलर गीत को बजाने से काफी बजते हैं। कौन सा है वो 27 साल पुराना गाना, जिसकी लाइनें कर देती हैं आंखें नम, पढ़ें डिटेल्स।

47 साल पहले बहुत बड़ा हिट हुआ था वेडिंग सॉन्ग मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में गाए हम जिस वेडिंग सॉन्ग की बात कर रहें हैं, उसके लिरिक्स हैं 'चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई' (chalo re doli uthao song)। दिग्गज सिंगर की आवाज में गाया ये गीत साल 1979 में रिलीज हुई सुपरहिट मल्टीस्टारर फिल्म जानी दुश्मन का है। जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म का ये गीत जब आया था तो उत्तर भारत में लड़की को डोली में बिठाते वक्त बहुत बजाया जाता था, लेकिन अब ये वेडिंग सॉन्ग सुनने को भी नहीं मिलता।

खास तौर पर अगर लड़की की विदाई के समय पर ये गाना बजाना लड़की का भाई अवॉयड ही करता है, क्योंकि लिरिक्स को सुनकर घंटों तक पिता और बेटी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं। जानी दुश्मन में अपशगुन के तौर पर दिखाया था गीत राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी जानी दुश्मन में ये गाना शादी के लिए ही इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। दरअसल, फिल्म में जब भी कोई लड़की लाल जोड़ा पहनकर डोली में विदा होती थी, तो वह गायब हो जाती थी। उसे भूत पकड़ लेता था और खुशी का माहौल जल्द ही सबसे बड़े गम में बदल जाता था।