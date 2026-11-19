एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। समीर अंजान (Sameer Anjaan) वो गीतकार हैं जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं। उन्होंने एक गाना इमरान हाशमी पर भी लिखा था जो 21 सालों से सबसे यादगार गाना है। यह गाना हिट तो खूब हुआ था, लेकिन बोल्ड सीन्स के चलते लोग इसे अकेले में ही सुनना पसंद करते थे।

इमरान हाशमी का ये गाना 'आशिक बनाया आपने' (Aashiq Banaya Aapne) का टाइटल ट्रैक है। 'आशिक बनाया आपने' 2005 में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक बन गया था। इस गाने ने हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) की किस्मत भी चमका दी थी।

रफी साहब के गाने से था कनेक्शन मगर क्या आपको पता है कि जो 'आशिक बनाया आपने' गाना कल्ट क्लासिक बन गया, उसे कभी गीतकार समीर अंजान ने लिखने से साफ इनकार कर दिया था और इसकी वजह 46 साल पुराना गाना है जिसे मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने गाया था।

समीर ने गाना लिखने से किया था इनकार दरअसल, मसाला चाय विद राहुल महाजन पॉडकास्ट में एक बार समीर अंजान ने खुलासा किया था कि जब हिमेश रेशमिया उनके पास फिल्म 'आशिक बनाया आपने' का टाइटल ट्रैक लिखवाने आए थे, तब उन्होंने यह गाना लिखने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि यह गाना आनंद बक्शी जी ने बनाया है तो वह इसे कैसे लिख सकते हैं।