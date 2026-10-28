सोनू निगम ने गाया था Mohammed Rafi का पुराना गाना, 60 सालों से 'शादी की वीडियो' में बज रहा प्रेम-गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के महान गायकों की फेहरिस्त में मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का नाम बड़े सम्मान से शामिल होता है। अपने सुनहरे गायिकी के करियर के दौरान रफी साहब ने कई यादगार गीतों को गाकर अमर किया था। उनके एक 60 साल पुराने गाने को मशहूर सिंगर सोनू निगम ने भी गाया है।

मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देते हुए सोनू निगम (Sonu Nigam) ने उनके एक रोमांटिक गीत को अपनी आवाज दी थी, जिसे 90 के दशक में रिलीज किया गया था। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है- मोहम्मद रफी का गाना, सोनू निगम के सुर साल 1993 में टी-सीरीज की तरफ से एक म्यूजिक एल्बम को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था रफी की यादें। इस म्यूजिक एल्बम के जरिए सोनू निगम को गायिकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है और इसके जरिए ही उन्होंने अपने गुरू और महान सिंगर मोहम्मद रफी के पुराने गीतों को रीक्रिएट करते हुए अपनी आवाज में गाया था।

सोनू निगम ने बहारों फूल बरसाओं... को जिस अंदाज में गाया है, उसको सुनकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने रफी साहब को इस गीत के माध्यम से एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोहम्मद रफी और सोनू निगम ने मिलकर राजेंद्र कुमार के इस प्यार भरे गाने को हमेशा-हमेशा के लिए अमर किया।