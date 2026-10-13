मोहम्मद रफी VS किशोर कुमार, कौन था महान सिंगर? एक खत से हुआ था फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 39 साल पहले आज ही के दिन सुरों के सरताज किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने 58 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। किशोर दा जब जीवित थे, तब उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी। आज भी उनके शानदार गीतों के लिए उन्हें याद किया जाता है।

एक वक्त ऐसा आ गया था कि सिनेमा जगत में मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) और किशोर कुमार में से कौन महान गायक है, इसको लेकर बहस छिड़ गई थी। जिसका समापन खुद किशोर दा के एक खत ने किया था। पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं-

मोहम्मद रफी और किशोर कुमार कौन था महान? हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने अपने टीवी कार्यक्रम जाने पहचाने विद जावेद अख्तर (Jaane Pehchaane with Javed Akhtar) में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से संबंधित एक रोचक किस्सा साझा किया था। जावेद साहब ने बताया-

मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि ये मुझे काफी तकलीफ दे रहा है। मैं रफी साहब की काफी इज्जत करता हूं और मेरा उनके साथ मुकाबला किया जाना बेहद गलत है। मैं खुद रफी साहब के गानों को गाने के लिए उनसे अनुमति लेता हूं। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मुझे उनसे बड़ा माना जाता है।