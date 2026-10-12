39 साल पहले Kishore Kumar ने गाया था आखिरी गीत, मौत से 8 घंटे पहले 'सुरों के सरताज' ने की थी रिकॉर्डिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सुरों के सरताज के तौर पर गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) को याद किया जाता है। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर दा ने हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविद कह दिया था। मंगलवार को उनकी 39वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी।

इस आधार पर आज हम आपको किशोर कुमार के करियर के आखिरी गाने के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मरने से 8 घंटे पहले की थी। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग था।

किशोर कुमार का आखिरी गाना कौन 12 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार मुंबई के महबूब स्टूडियो में मौजूद थे और वे संगीतकार बप्पी लहिरी के एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसे मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर फिल्माया जाना था। उस गाने के बोल थे- गुरू गुरू आ जाओ... (Guru Guru Aa Jao) और ये गाना फिल्म वक्त की आवाज का हिस्सा था, जिसे किशोर कुमार की मौत के बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।

इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे का किस्सा बप्पी लहिरी ने टाइम्स ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम के दौरान सुनाया था। बप्पी ने बताया था- हमेशा की तरह महबूब स्टूडियो में किशोर दा अपने मजेदार अंदाज से सभी को हंसा रहे थे। हम लोग उस दौरान वक्त की आवाज फिल्म के गुरू गुरू आ जाओ गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे।

हमें इस बात बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी कि किशोर दा मेरे साथ अपनी जिंदगी की अंतिम गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं उनको मामा कहकर बुलाता था। मैं गाने की रिकॉर्डिंग के बाद शाम 6 बजे महबूब स्टूडियो से बाहर निकला और आधी रात पर 2 बजे मुझे ये खबर मिली की मामा (किशोर कुमार) अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।