एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मोहम्मद रफी की आवाज कानों में पड़ते ही शहद घुल जाता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में सैड से लेकर कई रोमांटिक- फेस्टिव ट्रैक वाले कई गाने गाए हैं, जिन्हें लोग आज भी खूब सुनते और गुनगुनाते हैं। खास तौर पर इंटरनेट के इस दौर में तो पुराने गानों का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां आवाज उन्हीं दिग्गज सिंगर्स की है, लेकिन उसमें स्टाइल और डांस आज भी जनरेशन का है।

हाल ही में मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का 57 साल पुराना एक ऐसा ही रोमांट गाना अचानक ट्रेंड में आ गया है, जिस पर अब तक लाखों लड़के रील्स बना चुके हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड संग नहीं, बल्कि मां के साथ।

मोहम्मद रफी के गाने पर बनीं लाखों रील्स मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi Songs) का जो सुपरहिट गाना इस वक्त छाया हुआ है, वह साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म 'जीने की राह' का है। गाने के लिरिक्स हैं 'आने से उसके आए बहार....बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा' (Aane se uske aaye bahar song)। दिग्गज सिंगर की आवाज में गाया ये एक रोमांटिक गीत है और 57 साल बाद इसका जादू इंटरनेट यूजर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है।

सबसे खास बात ये है कि मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत पर आज के GEN-Z लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, बल्कि अपनी मां के साथ रील्स बना रहे हैं। आज के दौर के लड़को ने गाने में अपना स्टाइल डालते हुए अपनी मां को असली प्यार बताते हुए ये गाना डेडीकेट किया।

जितेंद्र पर फिल्माया गया था मूवी में गाना मोहम्मद रफी ने जहां हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक गाने को अपनी मधुर आवाज दी थी, तो वहीं इसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था। इसके अलावा गाने के लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म जीने की राह में 'मेरी महबूबा' गाना दिग्गज अभिनेता जितेंद्र पर फिल्माया गया था।