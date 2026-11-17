एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में दिल टूटने पर गाना बना, प्यार होने पर गाना बना, जुदाई पर गाना बना और यहां तक कि प्रेमी-प्रेमिका को मनाने के लिए भी गाने बनाए गए। मगर एक गाना रोमांस-ब्रेकअप से अलग एक 'सिर दर्द' से जुड़ा है। यह गाना हर घर में खासकर रविवार को जरूर बजता था, वो भी 'चम्पी' करते समय।

यह गाना जॉनी वॉकर (Johnny Walker) पर फिल्माया गया था। फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर नाम कमाने वाले जॉनी पर 69 साल पहले एक ऐसा गाना बना, जिसने म्यूजिक लवर्स के दिलों पर 'चम्पी' कर दी और उनका दिन मजेदार बना दिया। यह गाना सिनेमा के कल्ट क्लासिक गानों में से एक है जो आज मिलेनियल्स और Gen-Z के बीच भी हिट है।

सपोर्टिंग एक्टर के लिए बना हिट गाना जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो 1957 में आई फिल्म 'प्यासा' (Pyaasa) का है। इस फिल्म में यूं तो गुरु दत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन जॉनी वॉकर ने 'अब्दुल सत्तार' की भूमिका से हर किसी का ध्यान खींच लिया था।

यूं तो 'प्यासा' के सभी गाने वहीदा और गुरु पर फिल्माए गए, मगर एक गाना जॉनी पर भी बना। यह गाना 'सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए...' (Sar Jo Tera Chakraye, Ya Dil Dooba Jaye...) है। 'चम्पी' पर रफी साहब ने गाया गाना यह गाना भले ही 69 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन यह आज भी अमर है। इस गाने को मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने गाया था। जॉनी वॉकर के किरदार पर रफी साहब की आवाज एकदम फिट बैठी थी। गाने के बोल लॉजिकल होने के साथ-साथ सुनने में मजेदार लगते हैं। गाना सिर में मालिश करने वाले शख्स यानी जॉनी वॉकर पर बना है जो हाथ में तेल लेकर सबको पकड़-पकड़कर मालिश करवाने की बात कर रहे हैं।