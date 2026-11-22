एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2009 से लेकर 2017 के बीच तक सलमान खान (Salman Khan) के करियर का पीक चला। इस दौरान भाईजान ने सबसे अधिक और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दीं। इस टाइम पीरियड में सलमान के करियर की ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके सीक्वल की चर्चा लंबे समय से चल रही थी।

अब खुद सलमान खान ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है कि उनकी उस 11 साल पुरानी फिल्म का पार्ट-2 नहीं आएगा। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है। नहीं आएगा इस फिल्म की सीक्वल इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में एक बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की है। सलमान ने इस दौरान ये सवाल भी पूछा गया कि क्या भविष्य में उनके करियर की सबसे बेहतरीन और सफल फिल्म बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan) का क्या सीक्वल आएगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा-

आपको बता दें कि फिल्म बजंरगी भाईजान को साल 2015 में रिलीज किया गया था, जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया था। ये मूवी सलमान खान के करियर की वन ऑफ बेस्ट फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर बजरंगी भाईजान ने नेट 320 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था, जबकि वर्ल्डवाइड ये मूवी 918 करोड़ से अधिक की कमाई करने में कामयाब हुई थी।