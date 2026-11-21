एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि है जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिलहाल 'भाईजान' इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं और इस बीच उन्होंने अपने फैंस को एक ऐसी अपडेट दी जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे।

'दबंग 4' पर 'भाईजान' की मुहर सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उनकी हिट फ्रेंचाइजी दबंग को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया और इसके चौथे पार्ट पर मुहर लगा दी। उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी हिट 'दबंग' (Dabangg) फ्रेंचाइजी का मोस्ट अवेटेड सीक्वल आने वाला है। यानी 'दबंग 4' को लेकर नई अपडेट जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। लेकिन जो फैंस 'बजरंगी भाईजान' के अगले पार्ट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या 'दबंग' की अगली फिल्म न बनाकर वे फैंस को निराश करेंगे, तो सलमान ने साफ किया कि यह फ्रेंचाइजी जरूर वापस आएगी। उन्होंने कहा, 'दबंग तो पक्का आएगी, क्योंकि दबंग हमारे हाथ में है। बाकी फिल्में उनके (निर्माताओं के) हाथ में हैं'।

सलमान ने 'बजरंगी भाईजान' को किया याद अपनी 2015 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का जिक्र करते हुए सलमान ने आगे कहा, 'जैसे आपने 'बजरंगी भाईजान' देखी थी, यह भी कुछ वैसी ही फिल्म है। यह बॉर्डर पर हुई एक घटना और उसका हम पर और हमारे परिवारों पर पड़े असर पर आधारित है'।

बजंरगी भाईजान 2 क्यों नहीं बनाना चाहते सलमान? 'बजरंगी भाईजान' का दूसरा पार्ट क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर सलमान ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि 'बजरंगी' पर आधारित कोई और फिल्म बनाना भावनात्मक रूप से संभव है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी फिल्म की तुलना पहली फिल्म से की जाए और लोग कहें कि इसमें उतना मजा नहीं आया। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि 'बजरंगी भाईजान' का कोई और पार्ट कभी बनेगा'।