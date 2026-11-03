Netflix पर आते ही बदल गई फ्लॉप फिल्म की किस्मत, ओटीटी पर नंबर-1 बनी कॉमेडी-ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में देखा जाता है, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती है, वह ओटीटी पर आते ही अपनी छाप छोड़ने में सफल रहती है। ऐसा ही एक फिल्म को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली ये मूवी थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी।

लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर आते ही ये मस्ट वॉच बन गई है और नंबर-1 के पायदान पर ट्रेंड कर रही है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनी नई फिल्म इस लेख में जिस फिल्म के बारे में बात की जा रही है, उसे बीते 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद ये मूवी फ्लॉप रही थी। अब ओटीटी पर आते ही ऐसा लगता है कि जैसे इसकी सोई किस्मत जाग उठी है। दरअसल यहां बात साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति स्टारर लेटेस्ट फिल्म बत्था (Baththa) के बारे में की जा रही है।