Baththa की सक्सेस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे Vijay Sethupathi, पोस्ट शेयर कर बोले- 'काश मैं वहां होता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) इन दिनों अपनी फिल्म बत्था को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक्टर ने अपनी फिल्म ‘बत्त्था' को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए केरल के दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है।

एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर करते हुए कहा कि काश वे फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए दर्शकों के साथ मौजूद होते। विजय ने एक्स पर लिखा प्यारा सा पोस्ट विजय ने लिखा, 'बत्त्था पर इतना प्यार बरसाने के लिए केरल का बहुत-बहुत धन्यवाद! मेरी दिली इच्छा है कि मैं आप सभी के साथ वहां मौजूद रह पाता, लेकिन मैं यहां से ही अपना प्यार भेज रहा हूं। अपना प्यार बनाए रखें और हमारी फिल्म पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें!'

A big thank you to Kerala for showering #Baththa with so much love! ❤️ I truly wish I could be there with you all, but I’m sending my love from afar. Keep the love coming and continue showering our film with your blessings! ❤️🙏 #BaththaInTheatres — VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) October 11, 2026 ‘बत्त्था के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने रविवार, 11 अक्टूबर को 3.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। यह शनिवार की 2.99 करोड़ रुपये की कमाई से 3.7% ज्यादा थी। फिल्म ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को 1.65 करोड़ रुपये कमाए थे। रविवार की कमाई के साथ, फिल्म ने अपने ओपनिंग हफ्ते के बाद भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। इसी के साथ ही भारत में इसकी कुल नेट कमाई 23.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 26.81 करोड़ रुपये है। फिल्म ने थिएटर में अपने पहले हफ्ते में 15.46 करोड़ रुपये कमाए।