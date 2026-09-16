विजय सेतुपति की Maharaja का हॉलीवुड में बनेगा रीमेक, तमिल सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार के तौर पर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) को जाना जाता है। बतौर लीड एक्टर पिछले 16 सालों से सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले विजय को सबसे अधिक लोकप्रियता फिल्म महाराजा (Maharaja) से मिली है, जिसे 2 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।

अब विजय सेतुपति की महाराजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि हॉलीवुड सिनेमा में भी महाराजा का रीमेक बनेगा। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- हॉलीवुड में बनेगा महाराजा का रीमेक साल 2024 में विजय सेतुपति की महाराजा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। शानदार कहानी के दम पर इसने कमर्शियल तौर पर सफलता हासिल। इतना ही नहीं भारत के अलावा चीन के थिएटर्स में भी महाराजा ऑडियंस की दिल जीतने में कामयाबी हुई।