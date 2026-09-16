विजय सेतुपति की Maharaja का हॉलीवुड में बनेगा रीमेक, तमिल सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल
साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति स्टारर फिल्म महाराज का रीमेक अब हॉलीवुड सिनेमा में बनेगा।
HighLights
विजय सेतुपति की कल्ट मूवी है महाराजा
दो साल पहले रिलीज हुई थी मूवी
हॉलीवुड में रीमेक बनने का हुआ एलान
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार के तौर पर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) को जाना जाता है। बतौर लीड एक्टर पिछले 16 सालों से सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले विजय को सबसे अधिक लोकप्रियता फिल्म महाराजा (Maharaja) से मिली है, जिसे 2 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।
अब विजय सेतुपति की महाराजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि हॉलीवुड सिनेमा में भी महाराजा का रीमेक बनेगा। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-
हॉलीवुड में बनेगा महाराजा का रीमेक
साल 2024 में विजय सेतुपति की महाराजा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। शानदार कहानी के दम पर इसने कमर्शियल तौर पर सफलता हासिल। इतना ही नहीं भारत के अलावा चीन के थिएटर्स में भी महाराजा ऑडियंस की दिल जीतने में कामयाबी हुई।
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अब महाराजा के मेकर्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मूवी के हॉलीवुड रीमेक को लेकर आधिकारिक एलान किया है। जिसमें लिखा है- एक ऐतिहासिक उपलब्धि, हमारी फिल्म महाराजा को हॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो बनाया जाएगा। इस तरह से ये तमिल सिनेमा की पहली ऐसी मूवी होगी, जिसका निर्माण अंग्रेजी सिनेमा द्वारा किया जाएगा।
A HISTORIC MILESTONE! 🔥#Maharaja becomes the first Tamil film to be made in Hollywood by a major studio ❤️🔥#MakkalSelvan @VijaySethuOffl— Passion Studios (@PassionStudios_) September 16, 2026
Written and Directed by @Dir_Nithilan@anuragkashyap72 @mamtamohan @Natty_Nataraj @Abhiramiact @AjaneeshB @Philoedit @DKP_DOP… pic.twitter.com/FZSY0QA1r1
इस तरह से देखा जाए तो ये तमिल सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आपको बता दें कि बहुत कम भारतीय फिल्में ऐसी रही हैं, जिनके रीमेक हॉलीवुड सिनेमा में बने है। इससे पहले दिग्गज फिल्ममेकर रहे सत्यजीत रे की क्लासिक बंगाली फिल्म चारुलता (1964) को हॉलीवुड में शेड्स ऑफ ब्लू (Shades of Blue 2005) और विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा (1989) का हॉलीवुड रीमेक खुद विधु विनोद चोपड़ा ने ही ब्रोकन हॉर्सेस (Broken Horses 2015) के नाम से बनाया जा चुका है।
ये हॉलीवुड स्टार कर सकता है काम
लंबे समय से महाराजा के हॉलीवुड रीमेक को लेकर सुर्खियां तेज थीं। जिस पर मूवी के मेकर्स की तरफ से आधिकारिक मुहर लगा दी गई है। महाराजा के हॉलीवुड रीमेक के लिए सुपरस्टार मैथ्यू मैककोनाघी का नाम रेस में आगे चल रहा है। हालांकि, अभी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। मालूम हो कि मैथ्यू मैककोनाघी डैज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, डलास बायर्स क्लब और इंटरस्टेलर जैसी कई सफल हॉलीवुड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
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