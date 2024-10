Vicky Vidya Ka Woh Wala Video: थिएटर्स में 'विक्की विद्या' दिखा पाई कमाल या हो गई फुस्स, दर्शकों से जानें रिव्यू

Entertaining⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Full Rollercoaster of laughter. Thr are many twists and turn too that hold up the audience@RajkummarRao at his best, #TriptiDimri comic timing is also Awsm.Skip #Jigra & watch #vvkwv go with your #Family ❤️‍🔥 #blockbuster pic.twitter.com/xAfWGcvaa5— Love.prem98 (@LPrem98) October 10, 2024

ऑन-पॉइंट है कॉमेडी

एक यूजर ने लिखा, "शानदार फिल्म। यह उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जो लगभग हर स्तर पर सफल होती है जहां हर कैरेक्टर, सीन, कॉस्ट्यूम और कॉमेडी सभी फिल्म को धमाकेदार बनाती है। यह फिल्म को बार-बार देखने लायक बनाती है।"

#VickyVidyaKaWohWalaVideo 5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Great Movie:It’s 1of the rare movie that succeeds on almost every level, where each character,scene,costume, and joke firing on all cylinders to make a film worth repeated viewings.❤️‍🔥@writerraj 🫡🫡@bollywood_life #ShehnaazGill #TriptiDimri pic.twitter.com/z7WviyURA8— Love.prem98 (@LPrem98) October 11, 2024

राजकुमार राव की फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में हुई है। फिल्म को लेकर एक यूजर ने कहा, "ऋषिकेश से पहला दिन पहला शो देख रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है। हमारे ऋषिकेश को इतनी खूबसूरती से दिखाने के लिए धन्यवाद।"

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की एडवांस बुकिंग ठीक-ठाक हुई है। फिल्म का आलिया भट्ट की मूवी जिगरा से क्लैश हो रहा है। ऐसे में दोनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर जीतता है, यह ओपनिंग डे कलेक्शन से साफ हो जाएगा।

