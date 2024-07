VD 12 के शूटिंग सेट से Vijay Deverakonda की तस्वीरें हुई लीक, मेकर्स ने बयान जारी कर की सर्कुलेशन रोकने की अपील

यह भी पढ़ें- Family Star एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, परिवार संग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं एक्ट्रेस

We share your excitement and enthusiasm! We kindly request you to refrain from sharing any leaks.