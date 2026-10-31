Udta Teer की 'धुरंधर' से तुलना पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'कोई स्पाई फिल्म आती है तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना की स्पाई कॉमेडी फिल्म उड़ता तीर (Udta Teer) की रिलीज के बाद लोगों ने इसकी तुलना आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर (Dhurandhar) से की। अब उड़ता तीर के डायरेक्टर आकाश ए कौशिक ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

आकाश ए कौशिक ने खुलासा किया है कि जब वह उड़ता तीर की कहानी लिख रहे थे, तब उन्होंने आदित्य धर (Aditya Dhar) के साथ बात भी की थी। दोनों ने एक ही समय में उड़ता तीर और धुरंधर की कहानी लिखी और दोनों पहले ही फिल्मों की तुलना कर चुके थे।

धुरंधर से तुलना पर बोले उड़ता तीर के डायरेक्टर इंडिया टुडे के साथ बातचीत में आकाश ए कौशिक ने कहा- आदित्य बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह मेरे भाई की तरह हैं। हम लगभग एक ही समय पर अपनी-अपनी फिल्मों का स्क्रीनप्ले लिख रहे थे। मैं अक्सर उनसे मजाक में कहता था, 'आपका किरदार यहां से वहां जा रहा है और मेरा किरदार वहां से यहां आ रहा है।' इसलिए हमारे बीच तुलना तो तभी से शुरू हो गई थी।