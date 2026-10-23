अटारी-वाघा बॉर्डर पर बजी पाकिस्तानी कव्वाली, Atif Aslam की आवाज में वायरल; इंटरनेट पर 11 साल पुराने गाने की धूम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'उड़ता तीर' (Udta Teer) के प्रमोशन के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर गए थे। मगर किसे पता था कि इस बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी गाना (Pakistani Song) बटोर लेगा।

अटारी-वाघा बॉर्डर पर बजने वाली ये पाकिस्तानी कव्वाली (Pakistani Qawwali) अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। इस कव्वाली की धुन ने सारा और आयुष्मान की आवाज को दबा दिया। उड़ता तीर के प्रमोशन के दौरान बजी पाकिस्तानी कव्वाली हुआ यूं कि बीते दिन सारा अली खान और आयुष्मान खुराना अटारी-वाघा बॉर्डर पर अपनी स्पाई-कॉमेडी ड्रामा 'उड़ता तीर' के प्रमोशन कर रहे थे। इस प्रमोशन के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आयुष्मान और सारा फिल्म को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक कव्वाली बजी।

आतिफ असलम ने गाया था गाना अटारी-वाघा बॉर्डर पर 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के बीच पाकिस्तान की तरफ से 11 साल पुरानी सुपरहिट कव्वाली 'ताजदार-ए-हरम' (Tajdar-e-Haram Song) बजा। इस गाने को आतिफ असलम (Atif Aslam) ने 2015 में कोक स्टूडियो पाकिस्तान (Coke Studio Pakistan) के लिए गाया था। यह गाना 11 सालों से कल्ट क्लासिक है।